1 Im Rathaus von Bad Liebenzell tagt der Gemeinderat. Auch im neuen Gremium sind die Fronten bereits jetzt verhärtet. Foto: Thomas Fritsch

Im neuen Gemeinderat von Bad Liebenzell geht es hoch her. So soll Stadtrat Erich Grießhaber (Grüne) seinen Kollegen im Gremium, Dietmar Fischer (CDU), in der konstituierenden Sitzung einen „Säckel“ genannt haben. Die Sache hat ein Nachspiel.









Schon der Wahlkampf im Vorfeld des Urnengangs am 9. Juni wurde mit harten Bandagen geführt. In der konstituierenden Sitzung am 23. Juli ging es gleich zur Sache.