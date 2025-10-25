Anzeige: Gebietsweinprämierung

Der Badische Weinbauverband hat am Donnerstag im Bernhardsaal des Klosters Bronnbach die herausragendsten Weinkollektionen der Gebietswein- und Sektprämierung geehrt.
Rund 120 Gäste aus allen badischen Weinregionen – vom Bodensee bis zur Badischen Weinstraße – feierten die Preisträgerinnen und Preisträger in festlichem Ambiente. Insgesamt waren fast 1100 Weine und Sekte aus dem gesamten Anbaugebiet zur Gebietsweinprämierung angestellt worden – ein eindrucksvolles Zeugnis für die Vielfalt und Qualität des badischen Weinbaus.