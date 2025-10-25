Anzeige: Gebietsweinprämierung

Der Badische Weinbauverband hat am Donnerstag im Bernhardsaal des Klosters Bronnbach die herausragendsten Weinkollektionen der Gebietswein- und Sektprämierung geehrt.

Rund 120 Gäste aus allen badischen Weinregionen – vom Bodensee bis zur Badischen Weinstraße – feierten die Preisträgerinnen und Preisträger in festlichem Ambiente. Insgesamt waren fast 1100 Weine und Sekte aus dem gesamten Anbaugebiet zur Gebietsweinprämierung angestellt worden – ein eindrucksvolles Zeugnis für die Vielfalt und Qualität des badischen Weinbaus.

Lebendige Kulturlandschaft wertvoll für den Tourismus Nach einem stimmungsvollen Auftakt in der Orangerie des Klosters eröffnete Rainer Zeller, Präsident des Badischen Weinbauverbandes, den Abend: „Ohne die Leidenschaft und das Können unserer Winzerinnen und Winzer hätten wir nicht nur weniger Genusserlebnisse im Land, sondern auch keine so lebendigen Kulturlandschaften, die für den Tourismus in Baden-Württemberg von unschätzbarem Wert sind.“

Durch den Abend führte erneut SWR-Moderator Martin Seidler, unterstützt von der amtierenden Badischen Weinkönigin Tina Glur und Verbandsgeschäftsführer Holger Klein. Den ersten großen Preis des Abends, den Ehrenpreis in der Kategorie Sekt, erhielten die Burkheimer Winzer vom Kaiserstuhl.

Der Hauptpreis des Badischen Weinbauverbandes für die höchstbewertete Kollektion des Jahres ging an das Weingut Wolfgang und Andreas Löffler aus Staufen-Wettelbrunn. Ein weiterer Höhepunkt war die Verleihung der Staatsehrenpreise durch Ministerialdirektorin Isabel Kling vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Diese gingen an das Weingut Volker Barth (Rauenheim), die Weinmanufaktur Gengenbach-Offenburg sowie erneut an das Weingut Löffler, das damit gleich mehrfach ausgezeichnet wurde.