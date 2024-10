Anzeige: Gebietsweinprämierung

1 Alle Preisträger stellten sich zum Ende des offiziellen Teils für ein Gruppenbild zur Verfügung. Foto: Badischer Weinbauverband

Der Badische Weinbauverband hat Ehrenpreise für herausragende Weinkollektionen im Hofgut Lilienhof in Ihringen übergeben.









Der Badische Weinbauverband hat am Donnerstagabend im festlichen Rahmen des Hofguts Lilienhof in Ihringen die besten Winzer und Kellermeister des Jahres 2024 geehrt. Bei der feierlichen Preisverleihung wurden die höchstbewerteten Kollektionen der Gebietswein- und Sektprämierung 2023/2024 ausgezeichnet. Insgesamt waren fast 1300 Weine und Sekte aus dem gesamten Anbaugebiet zur Gebietsweinprämierung angestellt worden Mehr als 150 Gäste kamen in Ihringen zusammen, um die erfolgreichen Betriebe gebührend zu feiern.