Anzeige: Gauß bietet einen seniorenfreundlichen Service und seniorengerechte Bäder

Gut wohnen kennt kein Alter. Und ein gutes Bad erst recht nicht. Die Firma Gauß in Nagold wurde mit Bestnote als „Seniorenfreundlicher Service“zertifiziert. Ein unabhängiges Prüferteam nahm Ausstellung, Räumlichkeiten und Service genau unter die Lupe und zeigte sich überzeugt von der großen Auswahl rund ums Bad, dem durchdachten Ausstellungskonzept und dem umfassenden Service, der Sicherheit, Komfort und Orientierung vereint. Bei der Übergabe des Zertifikats vor Ort kamen Eberhard Schwarz und Paul Schuon persönlich vorbei und machten sich nochmal ein Bild. Bernd Kern und Dirk Böhmig führten sie stolz durch die moderne Ausstellung. Das Ergebnis sprach für sich. Bei Gauß GmbH stehen Qualität, Kundennähe und Wohlfühlen in jedem Lebensalter an erster Stelle. Ausgezeichnet beraten, komfortabel geplant, sicher umgesetzt.
Das Zertifikat für einen seniorenfreundlichen Service wird vom Kreisseniorenrat Calw in Zusammenarbeit mit den örtlichen Stadtseniorenräten verliehen,in diesem Fall dem Stadtseniorenrat Nagold. Betriebe und Dienstleister können sich dahingehend prüfen lassen, wie geeignet ihr Angebot für Senioren ist. Die Nagolder Gauß-Filiale hat sich zum ersten Mal dieser Bewertung unterzogen. Immerhin bietet das Unternehmen einiges für Senioren, sei es in Sachen Beratung oder im Hinblick auf die verfügbaren Badezimmerausstattungen. Nun sollten die „Fachleute“ dieses Engagement unter die Lupe nehmen. Beim Besuch der Ausstellung durch Eberhard Schwarz und Paul Schuon zeigte sich: Beide waren begeistert von dem Angebot bei Gauß.