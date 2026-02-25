Anzeige: Gauß bietet einen seniorenfreundlichen Service und seniorengerechte Bäder

Gut wohnen kennt kein Alter. Und ein gutes Bad erst recht nicht. Die Firma Gauß in Nagold wurde mit Bestnote als „Seniorenfreundlicher Service“zertifiziert. Ein unabhängiges Prüferteam nahm Ausstellung, Räumlichkeiten und Service genau unter die Lupe und zeigte sich überzeugt von der großen Auswahl rund ums Bad, dem durchdachten Ausstellungskonzept und dem umfassenden Service, der Sicherheit, Komfort und Orientierung vereint. Bei der Übergabe des Zertifikats vor Ort kamen Eberhard Schwarz und Paul Schuon persönlich vorbei und machten sich nochmal ein Bild. Bernd Kern und Dirk Böhmig führten sie stolz durch die moderne Ausstellung. Das Ergebnis sprach für sich. Bei Gauß GmbH stehen Qualität, Kundennähe und Wohlfühlen in jedem Lebensalter an erster Stelle. Ausgezeichnet beraten, komfortabel geplant, sicher umgesetzt.

Das Zertifikat für einen seniorenfreundlichen Service wird vom Kreisseniorenrat Calw in Zusammenarbeit mit den örtlichen Stadtseniorenräten verliehen,in diesem Fall dem Stadtseniorenrat Nagold. Betriebe und Dienstleister können sich dahingehend prüfen lassen, wie geeignet ihr Angebot für Senioren ist. Die Nagolder Gauß-Filiale hat sich zum ersten Mal dieser Bewertung unterzogen. Immerhin bietet das Unternehmen einiges für Senioren, sei es in Sachen Beratung oder im Hinblick auf die verfügbaren Badezimmerausstattungen. Nun sollten die „Fachleute“ dieses Engagement unter die Lupe nehmen. Beim Besuch der Ausstellung durch Eberhard Schwarz und Paul Schuon zeigte sich: Beide waren begeistert von dem Angebot bei Gauß.

Einmal Probebaden gefällig?

Ein besonderer Hingucker ist das komplett eingerichtete und funktionstüchtige Vorführbad. Die bodenebene Dusche ermöglicht einen barrierefreien Einstieg und bietet dank integrierter Infrarot-Kabine nicht nur Wärme und Entlastung für einen müden und verspannten Rücken, sondern auch eine ausklappbare Sitzmöglichkeit direkt im Duschbereich. Die Whirlpool-Wanne ist aufgrund der Einstieghöhe eher weniger für Senioren geeignet, was aber nicht heißt, dass sie den älteren Herren kein Lächeln ins Gesicht zaubert. Die Massagedüsen, der Sternenhimmel darüber und Ausstattung wie ein kleiner Tisch und eine praktische Shampoo-Ablage haben einfach in jedem Alter etwas für sich.

Besonders angetan waren die Senioren von dem Waschbecken, eingebaut in eine großzügige Ablagefläche mit angegliedertem Schrank. Davor bietet ein großer, beleuchteter Spiegel einen genauen Blick auf sich selbst. Diese Installation – ebenso wie die Dusche – beweist, dass seniorengerecht beziehungsweise barrierearm keinesfalls langweilig sein muss. Hier treffen Stil und Funktionalität aufeinander. Das Waschbecken kann mit einem

Rollstuhl unterfahren oder um eine Sitzgelegenheit ergänzt werden, schon eignet es sich wunderbar für alle, die nicht mehr (so lange) stehen können.

Badefreuden ohne hohen Einstieg

Natürlich müssen auch jene, die nicht mehr in eine tiefe Badewanne steigen können, heutzutage keinesfalls auf ein entspannendes Schaumbad verzichten. Auch hierfür hat Gauß die passende Lösung: eine Wanne mit elektrisch verschließbarer Seitenwand. Ist diese offen, kann man nahezu eben mit dem Boden einsteigen. Im Liegen muss lediglich ein kleiner Knopf bedient werden, schon fährt das Seitenteil von selbst zu und verschließt die Wanne wasserdicht.

Kleine Dinge, große Wirkung – das gilt auch beim barrierearmen Bad. Handläufe beispielsweise können schon einen großen Unterschied in Sachen Sicherheit und Komfort machen. Auch hier bietet Gauß ein großes Sortiment mit Ausstattung, die zu jedem Bad passt. Auf große Begeisterung stieß bei Eberhard Schwarz und Paul Schuon zudem das Testbecken für Duschköpfe. Hier können Kunden selbst ausprobieren, welcher Wasserstrahl ihnen am besten zusagt.

Ein Toilettenbesuch der Extraklasse

Ein in Deutschland noch oft unterschätztes und doch so essenziell wichtiges Ausstattungsstück im Bad ist die Toilette. Andere Länder kennen sie schon lange, die „clevere“ Toilette, die gleichzeitig ein automatisiertes Bidet ist. Das Team kennt die Vorzüge solcher Modelle und hat die Kompetenz, ein auf die individuellen Bedürfnisse der Kundschaft abgestimmtes Verwöhnprogramm zu konzipieren. Mit einer Fernbedienung kann die Wasserreinigung der „privaten Bereiche“ aktiviert und individuell eingestellt werden. Das Wasser ist selbstverständlich wohl temperiert. Eine eingebaute Lüftung übernimmt die anschließende Trocknung.

Zur Beratung gehören auch Fördermöglichkeiten

Wer sein Bad seniorengerecht umbaut, kann unter Umständen Fördermittel hierfür nutzen. Momentan bietet die KfW einen Zuschuss für den Abbau von Barrieren. Die Mitarbeiter der Firma Gauß sind hier stets auf dem Laufenden und beraten Kunden rundum zum Thema Sanierung und Förderung.

Autor / Fotograf: Jacqueline Geisel