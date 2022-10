2 Nur noch verkohlte Mauern und Balken: das Gasthaus zum Ochsen, das 1968 bis auf die Grundmauern niedergebrannt war. Foto: Archiv Holweger

Das Café und Restaurant Catrina in Dürrwangen feiert sein 50-jähriges Bestehen.















Das Haus ist fast so alt wie der Zollernalbkreis", sagt Dieter Holweger. Über Generationen hatte sich die Familie der Gastronomie verschrieben. Seit 1881 hatte sie an dieser Stelle das Gasthaus Ochsen betrieben. Es war ein historisches Haus, das bereits 1743 als "Gaststätte mit Brauerei und Gaststall" urkundlich erwähnt worden war.

Urgroßvater begann mit dem Backen

Seit 1882, als der Urgroßvater von Dieter Holweger, Johannes Vötsch, einen Holzbackofen hatte bauen lassen, wurde hier auch gebacken. Ein Festsaal für 250 Gäste kam hinzu, als dessen Sohn Christian das Haus übernahm – mit Kegelbahn, später auch mit Kino. 1968, in der Nacht vom 8. zum 9. August, brannte das historische Gasthaus bis auf die Grundmauern nieder. "Ich habe eine Brandruine geerbt", erinnert sich der Bäcker- und Konditormeister Dieter Holweger schmunzelnd. "Mit der Option, das Gebäude neu aufzubauen."

Für den Bäcker und Konditormeister stand von Anfang an fest: Er würde bleiben. Der Neubau wurde teuer, und es dauerte fast vier Jahre, bis das Haus stand: Die Württembergische Gebäudebrandversicherung schätzte den Schaden auf 250 000 Mark. Aber es stellte sich heraus, dass das für den Neubau nicht reichte. Der kostete, wie Dieter Holweger erzählt, mehr als doppelt so viel. Die Baubranche, erinnert sich Dieter Holweger, habe damals Hochkonjunktur gehabt, er habe wiederholt nachfinanzieren müssen. Aber es kam Hilfe: "Die Eltern und Schwiegereltern haben uns großzügig unterstützt, und die Nachbarn haben beim Abbruch und Neubau angepackt."

Haustorte und Zwiebelrostbraten

Die Gaststätte kam gut an. Vor allem die Jugend habe es "hergezogen", erinnern sich Luise und Dieter Holweger. Seine Schwarzwälder Kirschtorte, die aus urheberrechtlichen Gründen bis zum heutigen Tag nicht als solche, sondern als "Schwäbische Haustorte" angeboten wird, war schon immer der Renner: "An den Wochenenden haben wir bis zu 20 Stück verkauft." Das Erfolgsrezept der Gaststätte: "Wir sind zweigleisig gefahren, mit Gaststätte, Café und Ladenverkauf. Das gab’s bis dahin sonntags noch nicht."

Nicht alles sei glatt gelaufen: Ölkrise, Finanzkrise, Corona- und Energiekrise kamen. Die Folge: Im Lauf der Jahre habe man sich immer wieder auf neue Gegebenheiten umstellen, sich den Bedürfnissen und Wünschen der Gäste anpassen müssen. Aber das, was das Catrina einzigartig machte, ist geblieben: die Schwäbische Haustorte, die jetzt von Bäcker und Konditormeister Jochen Holweger hergestellt wird. Und der Zwiebelrostbraten, der Kartoffelsalat und die Dinkelspätzle von Küchenmeister und Konditor Markus Holweger.

Kein Beruf, sondern Berufung

Gastronomie, sagen die Brüder, die das Catrina 2004 von ihren Eltern übernommen haben, sei eine Leidenschaft. Kein Beruf, sondern eine Berufung. "Wenn die Leute nach einem Besuch kommen und sagen, dass es gut war, sind wir zufrieden." Oder wenn beim Sportverein die 20 Liter Bratensoße "mit Genuss und Freude gesoffen" worden sei, so sei das auch eine Bestätigung für ihre Arbeit. Alles in allem sei es eine Vollbeschäftigung – "jeden Tag von halb sieben bis sieben Uhr abends". Etwas lassen sie sich nicht nehmen: die halbe Stunde am Sonntagmorgen beim Frühstück mit der Familie. Und das Beisammensein am Sonntagabend, nach dem Vesper.

Gefeiert wird das Jubiläum am Kirbewochenende, 15. und 16. Oktober. Und zwar im gegenüberliegenden Haus der Volkskunst. Und zuvor noch intern, mit Familie und Geschäftsfreunden.