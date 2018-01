Anzeige Gastgeber feiert den 60. Geburtstag

Alle Vorbereitungen zum Ringtreffen in einer Woche sind erledigt, sagt Muhamed Agusi. "Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen", richtet er einen flehenden Blick zum Himmel. Das letzte Ringtreffen vor 22 Jahren wurde von seinen Vorgängern organisiert. Ein Riesenzelt für 4500 Gäste wurde auf dem Grundstück der Firma Mayenberger aufgestellt. Gekommen waren aber nur etwa 3000 Gäste. "Das Wetter war grauenvoll." Seit Wochen habe er schlaflose Nächte, sagt Agusi. Aber er zwinkert: "Das ist die Vorfreude".

Auf ein Zelt konnte zum 49. Ringtreffen des Narrenfreundschaftsrings Schwarzwald-Baar-Heuberg verzichtet werden. Die Fasnet habe sich in den vergangenen Jahren auf die Straße verlagert. 23 Besenwirtschaften laden zum Feiern ein, freut er sich über die überraschend große Bereitschaft. Organisiert wurde das Fest mit den anderen Vereinen des Orts. Alle machen mit, und allein für die organisatorischen Aufgaben konnten 200 Helfer gewonnen werden, bedankte sich Agusi für die "überwältigende Unterstützung". Erwartet werden die 23 Zünfte des Narrenfreundschaftsrings und fünf Gastzünfte. In der Karl-Stimmler-Halle werden die unterschiedlichen Häs am Freitag, 26. und am Samstag 27. Januar vorgestellt. Im Vorfeld musste die Verkehrs-Logistik für den erwarten Ansturm am Sonntag zum großen Ringumzug akribisch geplant werden. Die Neufraer­straße zwischen Neufra und Rottweil werde zum Parkplatz. Dafür müsse die Straße zwischen elf und 18 Uhr einseitig gesperrt werden, und sei nur Richtung Rottweil befahrbar. Zwei Pendelzüge mit Bus-Shuttle-Haltestelle auf der Rottweiler Saline und dem Wellendinger Gewerbegebiet sollen die Verkehrssituation entspannen. Die erwarteten etwa 40 Narrenbusse rollen aus Richtung Frittlingen an.

Die Neufraer Narrenzunft gründete sich 1958. Daraus entwickelte sich 1973 die Burgnarrenzunft. Neben dem Burgnarr entwarf Wolfgang Moseler 1973 mit dem "Burgherren" ein weiteres Narrenkleid. Zum festen Bestandteil der Neufraer Fasnet gehört neben dem Elferrat und Altherrenrat auch die Zunft-, Jugend- und Minigarde.