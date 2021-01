Anzeige "Gartenträume werden wahr"

Bei der Firma Hiller Garten- und Landschaftsbau in Mötzingen hatte er seine Ausbildung als Landschaftsgärtner erfolgreich absolviert. Daran hängte Florian Teufel noch ein kaufmännisches Fachabitur sowie die Ausbildung zum Industriekaufmann dran. In der Folge tastete er sich mit einem Kleingewerbe bereits nebenberuflich in Richtung Selbstständigkeit vor – und als sich die Auftragslage kontinuierlich verbesserte, wagte er 2018 den endgültigen Sprung in die Selbstständigkeit. Wie es sich für ein junges und dynamisches Startup ziemte, begann das Unternehmen zunächst im elterlichen Wohnhaus am Steinberg und mit drei Garagen.

Doch als sich der Fuhr- und Gerätepark ständig vergrößerte, war schnell klar, dass eine Expansion des Familienbetriebes erforderlich wird. So konnte in der Marie-Curie-Straße eine Gewerbeparzelle von der Stadt Nagold erworben werden – und Florian Teufel weiß: "Das war das letzte freie Grundstück auf dem Wolfsberg". Hier wurde nun eine schmucke Firmenhalle errichtet und ein Außenlagerplatz für das Material geschaffen, die dem Unternehmen optimale Bedingungen bieten.