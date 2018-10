Anzeige Gartencenter Göppert feiert

Gärtnermeister Johannes Wöhrle stellt eine neue Sorte Alpenveilchen vor, deren Blüten sich zweifarbig präsentieren. "Insgesamt gibt es vier verschiedene Blütenfarben, die jeweils mit einem weißen Fähnchen kombiniert sind." Im Gartencenter Göppert sind die noch seltenen Indiaka-Cyklamen in Pink oder dunklem Lila erhältlich, ebenso wie Hornveilchen in der Farbe Schwarz. Daneben finden sich auch die Herbst-Klassiker wie Chrysanthemen in warmen Gelb- und Rottönen, Astern oder Stiefmütterchen aus der Eigenproduktion.

Damit wird auch dem Nachhaltigkeitskonzept des Gartencenters Rechnung getragen. Aufgrund der geringen Pflanzengröße von bewurzelten Jungpflanzen sind deutlich weniger Lastwagentransporte notwendig; für die Kunden zeigt sich der Vorteil im jederzeit verfügbaren und großen Sortiment.

"In diesem Herbst bieten wir auch Herbst- und Wintersalate an", verweist Stephanie Göppert in Richtung Gemüseanbau. So gebe es dreierlei Asia-Salate, Postelein, Winter-Kopfsalat oder Feldsalat zum Pflanzen, aber auch viel Bewährtes für den Herbst- und Wintergarten.

Auch an den kommenden Frühling sollte bereits gedacht werden, das Sortiment an entsprechenden Blumenzwiebeln ist enorm. In der Boutique finden Kunden leuchtend schöne Herbst- und Winter-Dekorationen, aber auch Material für floristisches Basteln. stö