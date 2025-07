Gleich mehrere neue Programmpunkte erwarten die Besucher des weithin beliebten Künstlermarkts im Rahmen des Sommernachtsfests bei Gartenbau Hügel in Rümmingen: Am Samstag, 5. Juli, öffnen sich um 12 Uhr die Pforten bei Claudia und Markus Hügel.

Mehr als 50 Künstler dabei

„Einen Tag lang verwandelt sich unser Gartencenter in ein buntes, ansprechendes Freiluftatelier“, teilen die Veranstalter mit. Mehr als 50 Künstler und Kunsthandwerker zeigen im Schaugarten ihre Unikate, denn jedes Exponat ist einmalig und handgemacht. Die Stände der Kunstschaffenden sind bis spät in die Abendstunden geöffnet. Das Angebot ist breitgefächert. Von Malerei, über ideenreiche Töpferkunst, Genähtes, Gefilztes oder klassisches Kunsthandwerk wie Holzarbeiten ist alles dabei. Zur Teilnahme berechtigt seien nur Künstler, die keine Ware dazu kaufen, heißt es.

Lesen Sie auch

Zum Programm erzählt Claudia Hügel, dass die Musiker aus Frankreich und Freiburg kommen. Folglich sei eine multikulturelle Gesamtdarbietung gewährleistet. Am Nachmittag sind erneut die Mädchen der Jazztanzgruppe des TV Haltingen dabei. Neu ist ein Vortrag, gehalten von Markus Hügel, der sich zu Zukunftsthemen seiner Branche äußern wird.

Aus Frankreich kommen eine Akkordeon-Spielerin und ein Leierkastenmann, die erstmals dabei sind. Weiter können die Gäste spielerisch ihre Geschicklichkeit testen.

Ein neuer Service dürfte bei allen Gartenliebhabern besonders gut ankommen. Es gibt einen Pflanzen-Parkplatz. Um zu vermeiden, dass das Publikum schwere Töpfe mit sich herumtragen muss, wurde die Parkmöglichkeit geschaffen. Wenn der Einkauf zu schwer ausfällt, bringen die Mitarbeiter der Firma Hügel die Ware zum Auto der Kunden.

Wie echte Baumriesen verschnitten werden, das zeigt Markus Hügel, Landschaftsgärtnermeister und Fachagrarwirt für Baumpflege sowie Baumsanierung, im Rahmen einer weiteren Vorführung. Auch sind die Baumpfleger des Betriebs auf dem Festgelände bei Klettervorführungen zu erleben. Nicht zuletzt lädt der Hausherr mittels Planwagenfahrt zu seinen Baumschulen ein.

Viele fachliche Tipps lassen sich an diesem Tag von den Gartenbesitzern mitnehmen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, beim Bummel über das Gelände so manche einladende Oase zu entdecken, die in der ein oder anderen Form in den eigenen Besitz transportiert werden könnte. Musikalisch wird in bewährter Manier die Freiburger Live Band „Randy Club“ unterhalten. Bis spät in die Nacht erklingen Coverversionen aktueller Hits wie von Rockklassikern. Die Band sei ein gern gesehener Gast in Rümmingen, heißt es.

Nicht minder vielversprechend kommt das kulinarische Repertoire daher. Ob süß, ob herzhaft – jeder soll auf seine Kosten kommen. Nicht zuletzt ist auch an die jüngsten Besucher gedacht. Spiel und kreativer Spaß erwarten kleine Gäste. Der Nachwuchs des Gartencenters, sprich die Azubis, werden in erprobter Weise auf einer Art Lehrlingsbaustelle ihren Beruf vorstellen und eine Aufgabe demonstrieren. Passend dazu sichern sich die Hügel-Azubis bei Berufswettkämpfen regelmäßig vordere Plätze. Am Abend des Sommernachtsfestes verzaubert das Freigelände mit fantasievollem Lichterschein. Neu ist zu vorgerückter Stunde die Performance eines französischen Duos, das mit einer Schwarzlichtshow zur Stimmung beiträgt.

Sommernachtsfest und Künstlermarkt mit 50 Ständen

Ort:

Hügel Gartencenter in Rümmingen

Termin:

Samstag, 5. Juli, ab 12 Uhr (open end)