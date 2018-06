Anzeige Ganz viele Liebe in Kranz-Form

E ines der wichtigsten „Utensilien“ für den Mitsommerabend? Ganz klar: der Mittsommerkranz! Das Team von Blumen Schuster um Chefin Iris Killinger legt für den kommenden Freitag ein paar Sonderschichten ein, um für sich selbst Mittsommerkränze zu binden; „aber auch alle übrigen Händler und Geschäftsleute laden ihre Mitarbeiterinnen ein, solche Kränze an diesem Abend zu tragen.“ Unbedingt dazu gehören weiße oder zumindest blumige Kleider für die Damen – denn was früher „den Göttern“ als Sonnenwendfest galt, ist heuer der ganz persönlichen, liebsten „Göttin“ gewidmet.

„Schleierkraut eignet sich sehr gut für den Mittsommerkranz“, erläutert Iris Killinger weiter – während sie mit geübten Floristinnen-Fingern zeigt, wie mit (extrem) dünnen Draht und einem Kautschuk-Tape die Blütenstängel in Form gebracht und gleichzeitig vor Austrocknung geschützt werden. „Die Wärme ist der größte Feind eines solchen Kranzes.“ Weshalb das elastische Tape akkurat luftdicht um die Stängel gebunden werden muss – was ein bisschen Übung braucht. So hält die Pracht besonders lange und bleibt hübsch anzusehen.

Wobei Schleierkraut und Co. Blüten haben, die auch ansehnlich und schön bleiben, wenn sie eintrocknen; weshalb sie die „idealen Blumen“ für Kränze sind. Aber auch kleine Margeriten, alle Arten von Wiesenblumen, Hirtentäschle oder Strandflieder eigenen sich für die farblichen Akzente in so einem Schmuckstück. Killingers Tipp: „verzweigte Gartenrosen“, wobei man dabei aber darauf achten sollte, sie penibel zu entdornen, bevor man sie sich auf den Kopf setzt.