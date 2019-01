Anzeige Ganz dicke Bretter gebohrt

Nicht zuletzt dank den Überredungskünsten von Georg Keks rangen ABA-Aufsichtsrat und -geschäftsführung sich nach anfänglichem Zögern zur Einsicht durch, dass die Metallfeinbearbeitung ein unverzichtbarer Bestandteil des ABA-Ausbildungsangebots ist und bleibt, und beschlossen, im großen Maßstab zu investieren: Für rund eine Million Euro bauten sie das frühere Druckzentrum Eith in der Ebinger Gartenstraße zum Ausbildungszentrum um und schafften dazu noch nagelneue Maschinen an – generalüberholten begegnet Georg Keks, der Fachmann, mit Skepsis. Die Lehrwerkstatt kam ins Untergeschoss, die zuvor in der Schillerstraße untergebrachten "Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen" (BVB) für Jugendliche, die nicht mehr schulpflichtig sind, sich aber schwer tun, ihren Weg in Ausbildung und Beruf zu finden, ins Erdgeschoss. Auf jedem Geschoss stehen rund 670 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung.