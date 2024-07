Anzeige: Ganz besondere Produkte!

Berufsbegleitend, flexibel und mit erfahrenen Dozenten zum Master

Zeit, sich zu entscheiden. Aber nicht zwischen Beruf, Familie und Studium, sondern für ein berufsbegleitendes Studium bei der Akademie an der Hochschule Pforzheim (AHP), das es möglich macht, Karriere, Familienplanung, Freunde, Freizeit und individuelle Weiterbildung unter einen Hut zu bekommen. Bald startet das Wintersemester 2024/25, die Anmeldefrist endet bereits in wenigen Tagen.

Noch bis zum 31. Juli ist Zeit, sich noch rechtzeitig für einen Studienbeginn in diesem Jahr an der AHP einzuschreiben. Interessierte sollten sich sputen, denn wer das erste Mal an einem Kurs teilnimmt, muss vorab seine Qualifikation unter Beweis stellen. Nur keine Sorge: Das AHP-Team hilft hier gerne weiter und sucht gemeinsam nach individuellen Lösungen. Individualität ist nämlich die große Stärke der Bildungseinrichtung. Die AHP setzt auf Blended Learning mit vielen Auswahl- und Gestaltungsmöglichkeiten bei den einzelnen Modulen. Heißt: Alle Module finden weitestgehend online statt, ergänzt durch sinnvoll gesetzte Präsenztage zu Beginn und Ende des Semesters. Das ermöglicht Studenten, ihre Zeit fürs Lernen frei einzuteilen. Die Auftakt- und Abschlussveranstaltungen sorgen dennoch für ein Gemeinschaftsgefühl. Außerdem wird dabei ein erster tiefer Einblick in die Kursinhalte vermittelt und die Dozenten geben einen Überblick, was sie an Unterrichtsstoff zu bieten haben, aber auch an Leistung von den Studenten erwarten.

Apropos Dozenten: Die Akademie an der Hochschule Pforzheim hat Zugriff auf das gesamte Uni-Netzwerk, das schließt die akademisch versierten Dozenten ebenso ein wie die Unibibliothek. Das Lernmaterial wird in Form von Videos, Textaufgaben, Quizfragen und ähnlichem auf einer eigenen Onlineplattform zur Verfügung gestellt, in welcher auch Fragen zum Kurs gestellt werden können.

Mit dieser Struktur und auf akademisch anspruchsvollem wie lehrreichem Niveau bietet die AHP verschiedene Kurse an. Die Lern-Nuggets sind sozusagen die kleinsten Häppchen für die persönliche Fortbildung. Darüber hinaus gibt es Zertifikatskurse auf Bachelor- und Masterniveau. Für jeden einzelnen erhalten Teilnehmer nach erfolgreich bestandener Prüfung ein Zertifikat, sie können aber auch den Abschluss Bachelor oder Master anstreben. Eine Regelstudienzeit gibt es nicht, die offizielle Immatrikulation erfolgt erst, wenn die Entscheidung für die Abschlussarbeit gefallen ist.

Die Module decken ein breites Spektrum ab. Grundlegende Themen werden beispielsweise in Wirtschaftspolitik, BWL, Rechtsgrundlagen im Innovationsmanagement, Finance & Controlling und Business-Statistics behandelt. Aktuelle Herausforderungen im Innovationsmanagement greifen die Dozenten in Kursen zu Themen wie KI und Economic Sustainability auf. Auch kreative Denkprozesse zur Entwicklung von Ideen und Produkten, ein Unternehmensplanspiel sowie Marketing und Brand Strategy werden behandelt. Mit diesem Angebot wird die AHP ihrem Motto mehr als gereicht: „Jetzt noch den Master oder gleich in den Job? Mit uns geht beides!“

Die Romantik der Ferne ganz nah

Schon mal auf einem Berg gestanden und sich gefragt, was dort, weit weg in der Ferne, so spannend schimmert? Oder eine Bewegung am anderen Ufer eines Sees erspäht, die sich mit bloßem Auge nicht genau erkennen ließ? Oder schon mal das Hobby der Vogelbeobachtung getestet? Das menschliche Auge ist ein Wunderwerk, doch in Situationen wie diesen reicht sein „optischer Zoom“ nicht aus, um sich ein klares Bild verschaffen zu

können. Für solche Fälle gibt es ein altbewährtes, stilvolles und praktisches Hilfsmittel: Ferngläser.

Optik Günther verfügt über ein sehr breit aufgestelltes Sortiment rund um das Sehen. Dazu gehört alles von Brillen als schlichte Sehhilfe über Sonnen- und Sportbrillen bis hin zu Vergrößerungshilfen und Ferngläsern. Vor allem Outdoor-Enthusiasten haben Freude an der praktischen Wander-Ausstattung, die das Ferne ganz in die Nähe holt, weiß Timo Günther. Klein, praktisch und für jedes Wetter und Terrain geeignet, Luxusmodelle von namhaften Herstellern und natürlich die „goldene Mitte“ für Pragmatiker und Einsteiger – Ferngläser gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Je nachdem, wofür Kunden das Zubehör verwenden wollen. Die handlichsten Modelle passen zusammengeklappt in jede Handtasche und eignen sich damit perfekt für Touren jeder Art. Wer es lieber top ausgestattet hat, wird in dem Sortiment von Optik Günther ebenfalls fündig. Interessierte lassen sich am besten von den kompetenten Fachleuten vor Ort beraten – und riskieren selbst einmal einen Blick auf und durch ein Fernglas.

Autor: Jacqueline Geisel Fotos: Geisel, AHP