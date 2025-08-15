Anzeige: Ganz besondere Produkte!

Laufen im Gelände, in der freien Natur, auf bergigen Strecken und das in ordentlichem Tempo: Trailrunning ist in Deutschland auf dem Vor-marsch und die zugehörige Community wächst. Auch Klaus Müller, äußerst erfahrener Marathon-Läufer und leidenschaftlicher Jogger, hat sich im Juni seinem ersten Ultratrail gestellt.
Ehrgeizig wie er ist, hat er sich direkt für Deutschlands größtes Trailrunning-Event angemeldet: den Zugspitz-Ultratrail, der rund um die Zugspitze führt. In Mittenwald ging Klaus Müller an den Start. Nach 8 Stunden, 45 Minuten und 40 Sekunden lief er dort wieder durchs Ziel - mit 44 Kilometern Strecke und 1.860 Höhenmetern in den Beinen und seinen Brooks Caldera 8 an den Füßen.