Anzeige: Ganz besondere Produkte!

Laufen im Gelände, in der freien Natur, auf bergigen Strecken und das in ordentlichem Tempo: Trailrunning ist in Deutschland auf dem Vor-marsch und die zugehörige Community wächst. Auch Klaus Müller, äußerst erfahrener Marathon-Läufer und leidenschaftlicher Jogger, hat sich im Juni seinem ersten Ultratrail gestellt.

Ehrgeizig wie er ist, hat er sich direkt für Deutschlands größtes Trailrunning-Event angemeldet: den Zugspitz-Ultratrail, der rund um die Zugspitze führt. In Mittenwald ging Klaus Müller an den Start. Nach 8 Stunden, 45 Minuten und 40 Sekunden lief er dort wieder durchs Ziel - mit 44 Kilometern Strecke und 1.860 Höhenmetern in den Beinen und seinen Brooks Caldera 8 an den Füßen.

Trailschuhe von Brooks

Laufsport-Fans kennen den Namen Klaus Müller durch seine regelmäßigen Touren in der Region und seine kompetente Beratung in seinem eigenen Fachgeschäft. Müller Lauf & Sport ist längst bekannt für eine große Auswahl an Schuhen für jeden sportlichen Bedarf. Am Zahn der Zeit wie Klaus Müller nunmal ist, stehen in seinen Regalen schon seit längerem Trailschuhe. Marken und Modelle sind - wie beim gesamten Sortiment - wohlüberlegt ausgesucht. Und natürlich testet und läuft er die meisten Modelle selbst. Der Caldera 8 vom Hersteller Brooks hat Klaus Müller auf den ganzen 44 Kilometern um die Zugspitze gute Dienste geleistet. Ganz neu eingetroffen ist der Cascada 19 vom selben Hersteller.

Der Caldera 8 zeichnet sich vor allem durch seine softe und dicke Schaumstoffdämpfung aus, seine Stabilität und sein atmungsaktives Obermaterial. Der Cascadia 19 ist dank Trail-Adapt-System eine flexible Steinschutzplatte innerhalb der soften Dämpfung - für lange Trailruns optimiert. Die Sohle ist nicht nur nachhaltig, da sie zu 25 Prozent aus recyceltem Material besteht, sondern bietet auch eine gute Traktion auf jedem Untergrund. Brooks ist also nicht ohne Grund eine der Marken, auf die Klaus Müller für seine Trailrunning-Kunden setzt. Das Unternehmen existiert bereits seit 1914. Bei der Produktentwicklung legt Brooks Wert auf Tests im Labor und mit Nutzern, um physiologische und biomechanische Zusammenhänge besser zu verstehen und die Schuhe dadurch auf verschiedene Körperformen, Starken und Erfahrungen abzustimmen. Genau solche überlegten Designs bevorzugt Klaus Müller für seine Kunden.

Der X-BIONIC: perfekte Symbiose von Socke und Schuh

Mittlerweile ist die Auswahl für Trailrunner bei Lauf & Sport Müller noch größer geworden. Unter vielen "alltagstauglichen" Modellen für unterschiedliche Kundenwünsche und Ansprüche findet sich seit Kurzem ein Hersteller der besonders heraussticht: X-BIONIC. Die Schweizer Firma hat sich mit hochfunktionaler Sportbekleidung längst einen Namen gemacht. Nun bringt X-BIONIC seine Expertise auch in Sachen Schuhe auf den Markt. Absolut außergewöhnlich daran ist die Abstimmung von Socken und Schuhen aufeinander. „Von der Haut bis zum Trail" lautet das Motto. Beides kann auch einzeln getragen werden, doch nur in Kombination können die Vorteile dieser innovativen und patentierten Designs voll ausgeschöpft werden. Die Socke sorgt für Durchlässigkeit an den richtigen Stellen und unterstützt, wo es Läufer brauchen. Verschiedene Materialien, Nähte und Strukturen sorgen dafür.

Dieses Sockenkunstwerk ist perfekt auf den X-BIONIC-Trailschuh abgestimmt. Belüftungskanäle lassen Schweiß und Feuchtigkeit hinaus, eine reaktionsfreudige Zwischensohle dämpft Stöße ab, eine flexible Carbonplatte bringt explosive Kraft auf unebenes Gelände und eine spezielle Ummantelung verbindet Obermaterial sowie Sohle für verbesserte Stabilität und Kontrolle. Was von außen sofort ins Auge springt, ist die Sohle. Die ausgeprägten Strukturen sorgen für ultraadaptiven Grip und damit auch für Geschwindigkeit und Agilität auf technischem Gelände. Der X-BIONIC fällt definitiv in die Königsklasse der Trailschuhe, wie Klaus Müller weiß. Ein Nischenprodukt für anspruchsvolle und ambitionierte Kunden. Und auch ihnen möchte der Laufexperte mit genau solchen außergewöhnlichen Modellen etwas bieten, das sie mal auf die Schnelle online eben nicht finden.

Autor: Jacqueline Geisel Fotos: Unternehmen