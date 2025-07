Carbon-Einlagen von igli: dynamische Unterstützung für den Fuß

In den Werkstätten der Orthopädietechnik des Sanitätshauses Schaible (Calwer Straße 105) finden sich echte Schätze. Hier wird getüftelt, individualisiert, gemessen und angefertigt – alles, um Einlagen und Prothesen perfekt auf den jeweiligen Kunden und seine Bedürfnisse abzustimmen. Die ausgeklügelten Lösungen reichen von kleinen Korrekturen bis hin zu aufwendigen Konzepten. Ein System, das mit seinem Nutzer wächst und sich anpasst, sind die Carbon-Einlagen von igli.

Unter dem Bezug verbirgt sich eine stoßdämpfende Bettung, darunter folgt die Carbon-Spange, die sich dank spezieller Einschnitte an das natürliche Bewegungsmuster des Fußes anpasst. Gezielt einstellbar sind die Einlagen dank sogenannter Postings. Diese frei platzierbaren Elemente werden von den Fachleuten der Orthopädietechnik für jeden Fuß und jedes Problem individuell angepasst und platziert. Die Fußwölbung sowie der innere und äußere Rand des Fußes können dadurch gezielt angehoben und/oder unterstützt werden.

Das modulare System kann bereits bei Kindern angewendet werden. Hier ist besonderes Feingefühl bei der Anpassung gefragt, wie die Experten von Schaible wissen. Denn Kinderfüße sollen während des Wachstums lediglich leicht korrigiert und unterstützt werden, um keinen entgegengesetzten Effekt zu riskieren. Die igli-Einlagen wachsen mit diesen Anforderungen mit – und passen sich dem Anlass an. Es gibt sie in knalligen, aber auch zurückhaltenden Farben. Auch Varianten für elegante Herrenschuhe sind erhältlich. Flexibilität, ausgeklügelte Konstruktion, Individualität und Variationen im Design sind die Gründe, aus denen das Orthopädietechnik-Team auf diesen Hersteller setzt.

Vielseitige Möglichkeiten und kompetente Beratung im Bereich Brustprothetik

Der Busen steht für Weiblichkeit, er prägt das Erscheinungsbild und entscheidet oft darüber, welche Kleidungsstücke einer Frau besonders gut gefallen oder stehen. Eine (teilweise) Amputation oder Verformung ist daher für viele Frauen ein herber Schlag. Jeden Tag erinnert das nicht wie früher ausgefüllte Dekolletee daran. Belkisa Abdagic und ihre Kolleginnen vom Sanitätshaus Schaible hat es sich zur Aufgabe gemacht, Betroffenen zu helfen, sie an die Hand zu nehmen und zu begleiten. Einer ihrer Fachbereiche ist die Brustprothetik.

Mit einer großen Vielzahl an Brustprothesen der namhaften Hersteller Anita und Amoena stellen die Fachberaterinnen zusammen mit Patientinnen ihr Dekolletee wieder her. Das Prinzip ist denkbar einfach: Büstenhalter und Badeanzüge für Betroffene haben eine unauffällige, eingenähte Tasche in den Körbchen. In diese können die Prothesen eingesetzt werden. Optisch unterscheiden sich die Kleidungsstücke nicht von herkömmlichen BHs und Bademoden. Die Büstenhalter gibt es mit oder ohne gepolsterten Cup, es gibt sie schlicht, in bunten Farben und mit Spitze. Das eigentlich Besondere sind die Prothesen. Sie sind so individuell wie die Bedürfnisse der Patientinnen. Manche Varianten sind mit Silikon gefüllt, andere mit Luft. Sie können die gesamte Brust nachbilden oder einen Teil, beispielsweise, wenn es nur im unteren Bereich einer Aufpolsterung bedarf. Für Bademoden sind spezielle, im Wasser haltbare Prothesen verfügbar. Auch selbstklebende Modelle sind verfügbar.

Das A und O in diesem Bereich ist die Beratung, wie Belkisa Abdagic weiß. Sie nimmt sich für jede Kundin die Zeit, die sie braucht. Gemeinsam schauen sie sich alle Möglichkeiten an und suchen in Ruhe – in einem abgetrennten Raum im Sanitätshaus mit ausreichend Privatsphäre – nach einer passenden Prothese sowie zugehörigen BHs und Bademoden. Außerdem berät die Fachfrau in Sachen Kassenleistungen, denn Patientinnen steht hier gegebenfalls eine Kostenübernahme zu. Für Belkisa Abdagic ist dieses Thema eine Herzensangelegenheit. Frauen in diesen schweren Zeiten zur Seite zu stehen ist einer der Gründe, weshalb sie diesen Job so gerne macht. Und das spüren ihre Kundinnen.

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel