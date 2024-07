Anzeige: Ganz besondere Produkte!

Ruhig und doch zentral gelegen, in der Nähe zu Arbeit und Freizeit, zu Naherholung und Zentrum, zu medizinischer Versorgung ebenso wie zu Kindergärten und Schulen: Adolf und Thorsten Müller wissen genau, wieso sie sich entschieden haben, ein Wohnungsbauprojekt auf dem Grundstück der ehemaligen Gärtnerei in der Kanalstraße 15 bis 17 zu verwirklichen. Es ist „eines der schönsten Grundstück in Nagold“, wie sie finden – und darauf werden in den nächsten Monaten 18 Wohnungen ganz unterschiedlicher Größe und mit individuellen Schnitten gebaut. Energetisch hat das Gebäude eine PV-Anlage sowie Energiegewinnung mittels Erdwärme zu bieten. Jede bietet ein eigenes Highlight, sei es ein großzügiger Gartenanteil oder eine Dachterrasse.