Grillen mit Stil und Leidenschaft bei Interieur Teufel

Das Küchenstudio Teufel in der Nagolder Innenstadt ist nicht nur für eine große Auswahl an hochwertigen Küchen und neuen Trends bekannt. Was das Firmenkonzept besonders macht, sind die Events, die regelmäßig in den Ausstellungsräumen stattfinden – und immer sehr gut angenommen werden. Der nächste Termin für ein solches Koch-Event steht bereits. Und er verspricht eine spannende Neuerung.

Lesen Sie auch

Am Samstag, 19. Juli, lautet das Motto „Grillen mit Stil und Leidenschaft“. Passend zum Sommer lädt Interieur Teufel zu einem kulinarisch ansprechenden Grillabend ein. Ab 18 Uhr geht es hier heiß her. Feuer, Genuss und echtes Handwerk inklusive. Die Teilnehmer dürfen sich auf köstliche Aromen, Tipps vom Fachmann und BBQFeuer freuen. Das lässt sich natürlich schwerlich in einem Innenraum umsetzen. Deshalb wird Interieur Teufel für dieses Event einen Gasgrill anwerfen und die Teilnehmer zum sommerlichen Grillabend vor den Schaufenstern einladen. Traumhaftes Innenstadt-Ambiente inklusive.

Zum Preis von 119 Euro pro Person dürfen sich die Teilnehmer auf Tipps zur perfekten Fleischauswahl freuen. Außerdem werden professionelle Schneidetechniken erklärt – und, wieso sie den Unterschied machen. Im Anschluss geht es an den Grillrost. Denn bei den Events von Interieur Teufel stehen die Teilnehmer ebenso am Herd wie die Profis, die sie dabei anleiten. Ein runder Abschluss wird mit einer süßen Überraschung vom Dessert-Rost serviert.

Freie Sicht am Tag dank Nachtlinsen von Heuser

Im Fachjargon kennt man die Behandlung mit Nachtlinsen unter dem Begriff Orthokeratologie, kurz Ortho-K. Obwohl es diese Technologie schon seit über 20 Jahren gibt, ist sie verhältnismäßig unbekannt. Dabei schaffen diese Kontaktlinsen etwas, das sonst keine Sehhilfe kann: Sie korrigieren Kurzsichtigkeit auf eine Weise, die es Patienten erlaubt, tagsüber gänzlich ohne Sehhilfe auszukommen. Das Augenoptiker-Team des Nagolder Familienunternehmens Heuser führt die Nachtlinsen schon länger in seinem Sortiment. Die Fachleute haben den großen Nutzen daraus erkannt und sind dank moderner, präziser Technik imstande, individuelle und feine Anpassungen an den formstabilen Linsen vorzunehmen. Das macht sie für viele Patienten zu einer interessanten Korrekturmöglichkeit.

Wie funktioniert dieses Wunder der Kontaktlinse? Im Gegensatz zu regulären Modellen werden Nachtlinsen – wie der Name schon vermuten lässt – nur bei Nacht getragen. Die Linsen sind extrem gasdurchlässig, sodass das Auge unter der Linse dennoch „atmen“ kann. Nachtlinsen trocknen nicht aus und verkleben auch nicht, sie lassen sich am Morgen ganz einfach wieder entfernen. Dadurch, dass sie formstabil gearbeitet sind, korrigieren sie eine zu längliche Form des Augapfels, die zu Kurzsichtigkeit führt. Sie bringen das Auge sozusagen über Nacht in Form. Diese Korrektur ist bei Sehschwächen von bis zu 4,5 Dioptrien möglich und gerade bei Kindern eine gute Möglichkeit, die Entwicklung einer Kurzsichtigkeit frühzeitig zu hemmen. Doch auch Erwachsene profitieren davon, beispielsweise, wenn sie einen Beruf ergreifen wollen, bei dem das Sehvermögen ein Einstellungskriterium ist. Für Personen, die oft vom Kalten ins Warme wechseln und dadurch oft eine beschlagene Brille haben, sind Nachtlinsen ebenfalls eine attraktive Option.

Augenoptikermeister Martin Schnalle ist der Heuser-Experte für dieses Thema. Seit mehreren Jahren betreut und berät er Kunden in Sachen Nachtlinsen. In der hauseigenen Werkstatt nimmt er persönlich die präzisen Anpassungen an den Linsen der Marke seefree vor, sodass sie auch perfekt am individuellen Auge sitzen. Übrigens können Nachtlinsen auch bei Hornhautkrümmungen zum Einsatz kommen.

Je nach Stärke wird dieser Aspekt bei der Anpassung der Linsenform berücksichtigt. Nachtlinsen haben aufgrund ihrer besonderen Beschaffenheit eine Lebensdauer von einem Jahr. Anschließend werden auf Wunsch neue Linsen angefertigt. Wer die Nachtlinsen nicht mehr tragen möchte, lässt sie einfach weg. Dann formt sich das Auge innerhalb weniger Tage wieder zurück und die Kurzsichtigkeit tritt wieder auf wie zuvor.

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel