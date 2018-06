Anzeige FV Wildbad feiert Meisterschaft

Mit 40 Treffern war Waldemar Schmidt der überragende Torjäger. Ewald Wolf brachte es im Saisonverlauf auf 21 Einschüsse. Am Ende hatten die Kicker aus dem Enztal vier Punkte Vorsprung auf den TSV Wimsheim und fünf auf den FC Engelsbrand, der bei Rundenhalbzeit noch vorne gelegen hatte.

Doch der FV Wildbad hat Standfestigkeit an den Tag gelegt, am 21. Spieltag die Tabellenspitze übernommen und nicht mehr hergegeben. Wir haben eine konstant gute Rückrunde gespielt. Das war am Ende sicherlich mit entscheidend", meint Bernd Maisenbacher. Dazu kommt die Heimstärke. Alle drei Niederlagen kassierte der FV Wildbad auf des Gegners Platz. Zuhause ist der Meister und angehende Kreisligist ungeschlagen.

Auch wenn klar ist, dass der aktuelle 120-Tore-Sturm in der kommenden Spielrunde deutliche Abstriche wird machen müssen und sich die Mannschaft in der neuen sportlichen Umgebung erst einmal orientieren muss, Bernd Maisenbacher ist zuversichtlich, dass dies auch gelingt. "Natürlich ist es unsere erstes Ziel, dass wir die Klasse halten. Für einen Platz im Mittelfeld sollte es reichen." Dabei dürfte auch einiges davon abhängen, ob und wie lange die Aufstiegseuphorie anhalten wird.

Auf einen seiner wichtigsten Spieler wird FVW-Coach Erdogan Aksoy allerdings künftig verzichten müssen: Kapitän Peter Kiefer wird den Verein verlassen.