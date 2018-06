Anzeige FV Bisingen schafft Aufstieg

D

as nächste Ziel, dass sie sich auf die Fahne geschrieben haben, ist die Rückkehr in die Bezirksliga Zollern. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der Verein im nächsten Jahr sein 100-jähriges Jubiläum begeht. Ungeschlagen erreichte die erste Mannschaft des FV Bisingen den Meistertitel in der Kreisliga B3. Lediglich zwei Unentschieden gegen die direkten Konkurrenten Wessingen und Schmieden mussten sie einstecken. Mit 62 von 66 möglichen Punkten, 20 siegreiche Begegnungen und 2 Unentschieden und einer Tordifferenz von 112:12 gelang den Spielern das gesteckte Ziel – der Aufstieg.

Den höchsten Sieg verbuchten sie in Hechingen-Stetten mit 14:0. Mit beachtlichen 20 Toren war Michael Muuhs der beste Torschütze. Dagegen hat Kapitän Daniel Ebel als Dauerbrenner alle Spiele bestritten. Dank gelte dem neuen Trainerduo mit Sebastian und Markus Pasternak; sie brachten Aufschwung und Motivation in die blau-weißen Spielerreihen der Aktiven, so Joachim Hausmann, der zusammen mit Dietmar Heinz und Erich Schäfer das Vorstandstrio bildet. Sie sehen das Trainerduo als echten Glücksgriff für den FVB; weshalb auch der Vertrag frühzeitig verlängert wurde. Zum letzten Auswärtsspiel ist die Mannschaft im Bus gemeinsam mit den Fans nach Hörschwag gereist. Anschließend gab es im Sportheim Kuhloch die Meisterschaftsparty. Planungen für die nächste Runde sind weitgehend abgeschlossen. Die verpflichteten Neuzugänge werden in den nächsten Wochen der Öffentlichkeit präsentiert.