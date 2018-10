Anzeige Fußpflegepraxis ist umgezogen

E lke Trotters "neue" Fußpflegepraxis in der Bisinger Jahnstraße 14 (ehemals Firma Birmes) ist schon geöffnet. Der bisherige Standort Eichgasse 14 ist bereits Geschichte. Nach dem Umzug und grundlegender Renovierung ist eine schöne Praxis entstanden, um die Kundenwünsche zu erfüllen. Die Praxis hat keine festen Öffnungszeiten, da Trotter auch im Senioren- und Pflegeheim Grosselfingen tätig ist. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0175/85 34 57 1. Das Solarium ist täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet, ebenso an Sonn- und Feiertagen.

Betreiberin Elke Trotter absolvierte die Ausbildung zur ärztlich geprüften Fachfußpflegerin im Lehrinstitut in Albstadt-Ebingen. Bereits seit zwölf Jahren ist sie in der Gemeinde Bisingen als Fachfußpflegerin tätig. Außerdem kann Elke Trotter auf Weiterbildungen als Orthonyxie-Therapeutin (Nagelkorrektur und 3TO-Spange) sowie Diabetische Fußpflege (keine Podologie) plus Kinderfußpflege verweisen. Ihre Leistungen umfassen die medizinische Fachfußpflege, die Nagelkorrektur, das Anfertigen von Orthesen zur Druckentlastung und die Wellness-Fußpflege. Auf Wunsch besucht sie auch weitere Senioren- und Pflegeheime. Großen Wert legt Elke Trotter auf Hygiene und Sauberkeit, sowohl in ihren Räumlichkeiten der Praxis als auch im Solarium. Sie freut sich, ihre Kunden sowie weitere interessierte Personen in den neuen Räumlichkeiten in der Jahnstraße 14 willkommen zu heißen und diese zuvorkommend und kundenfreundlich bedienen zu dürfen. Weitere Informationen unter www.elke-s-fusspflegepraxis-bisingen.de.