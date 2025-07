Anstoß mit Vöhringens Bürgermeister Stefan Hammer und Wittershausens Ortsvorsteher Helmut Maier ist am Donnerstag, 10. Juli, um 18 Uhr auf dem Sportgelände am Sportplatzweg Wittershausen.

Die Mannschaften

Die Mannschaft des Gastgebers TSG Wittershausen trifft im Auftaktspiel auf den SV Bergfelden. Im zweiten Spiel der Gruppe B treten ab 19.15 Uhr der VfR Sulz und die SpVgg Bochingen gegeneinander an. Zur Gruppe A zählen der letztjährige Gastgeber SV Fischingen, die SG Vöhringen, die SGM II Sulz/Sigmarswangen/Holzhausen sowie die SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim.

Zweiter Spieltag am Freitag, 11. Juli

Am Freitag, 11. Juli, werden die Pokalspiele ab 17.30 Uhr fortgesetzt. Am Samstag, 12. Juli, beginnen die Spiele schon um 14 Uhr, am Sonntag, 13. Juli, um 9.30 Uhr.

Halbfinale und Finale

Die Halbfinalspiele finden am Sonntag ab 13 Uhr statt. Der Drittplatzierte wird ab 15.30 Uhr beim Elfmeterschießen ermittelt. Das Finale ist auf 17 Uhr angesetzt. Mit der Siegerehrung ist ab 18.30 Uhr zu rechnen.

Mühlbachpokal der Grundschulen und Kinderfest

Am Montag, 14. Juli, finden ab 14 Uhr der Mühlbachpokal der Grundschulen und parallel dazu das Kinderfest statt. Zum Angebot des Kinderfestes gehören eine Hüpfburg, eine Spielstraße mit Bewegungsstationen, Kinderschminken und Glitzertattoos. Die Siegerehrung im Festzelt sowie das Handwerkervesper schließen sich an.

Abschluss mit Oberligisten

Den krönenden Abschluss bildet am Montag ab 19 Uhr das Einlagespiel der Oberligisten SG Sonnenhof Großaspach gegen den SSV Reutlingen.

Turnier hat hohen Stellenwert

Der Festausschuss und der Vorstand des TSG Wittershausen. Foto: TSG Wittershausen

Thomas Kräutle, im vierköpfigen Vorstandsteam zuständig für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, betont den hohen sportlichen Stellenwert des Turniers und dessen positive Wahrnehmung in der Region. Die TSG Wittershausen habe keine Mühen gescheut, um das Fußballfest auf und neben dem Platz zu einem attraktiven Ereignis für alle Altersgruppen zu machen. „Wir wollen unseren Gästen etwas bieten“, lautet die einhellige Meinung im Vereinsausschuss. Dafür dürfen im Programm auch die allabendliche Live-Musik und der Mühlbachpokal der Grundschulen samt Kinderfest am Montag nicht fehlen.

Gutes Essen und Programm

Im Zelt ist für Speis und Trank bestens gesorgt. Auf der Bühne sorgen die unterschiedlichsten Gruppen für Feierlaune. Am Donnerstagabend, 10. Juli, spielt „Die Band“ mit böhmisch-mährischer Popmusik zur Unterhaltung auf.

„PowerAge“, „McSunday“ und „DeineBandMusicSchool“

Rockiger wird es mit der Formation „PowerAge“ am Freitag, 11. Juli, und bei der Rocknacht mit „McSunday“ am Samstag, 12. Juli; jeweils ab 21.30 Uhr.

Am Sonntagabend, 13. Juli, wird die „DeineBandMusicSchool“ von Tobias Kaufmann mit diversen Bands die Bühne erobern.

Handwerkervesper mit „Die Dragoner“

Das Handwerkervesper am Montagabend, 14. Juli, wird vom Duo „Die Dragoner“ umrahmt.

Den kompletten Spielplan des Mühlbachpokalturniers vom 10. bis zum 14. Juli in Wittershausen gibt es unter https://tsg-wittershausen.de/muehlbachpokal/