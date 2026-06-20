Anzeige: Fußball-WM schauen mit Freunden

Das Brauhaus am Ufer der Nagold überträgt Spiele der Fußball-WM live und serviert dazu leckere Speisen und ausgewählte Getränke – darunter die neu kreierten Bierspritz-Getränke.
Die Fußball-WM 2026 in den USA, in Mexiko und Kanada ist voll im Gang. Noch bis 19. Juli jagen Teams aus aller Welt dem Leder hinterher. Dass die Fußballweltmeisterschaft als weltgrößtes Sportereignis nicht nur Fußballfans begeistert ist spätestens seit dem Sommermärchen im Jahr 2006 bekannt. Und auch 2014, dem Jahr als das Brauhaus Schönbuch in Calw seinen dritten Standort eröffnet hat, wurde beim Public Viewing vielerorts mit dem deutschen Team mitgefiebert, das am Ende den Weltmeistertitel in der Tasche hatte.