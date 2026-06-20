Anzeige: Fußball-WM schauen mit Freunden

Das Brauhaus am Ufer der Nagold überträgt Spiele der Fußball-WM live und serviert dazu leckere Speisen und ausgewählte Getränke – darunter die neu kreierten Bierspritz-Getränke.

Die Fußball-WM 2026 in den USA, in Mexiko und Kanada ist voll im Gang. Noch bis 19. Juli jagen Teams aus aller Welt dem Leder hinterher. Dass die Fußballweltmeisterschaft als weltgrößtes Sportereignis nicht nur Fußballfans begeistert ist spätestens seit dem Sommermärchen im Jahr 2006 bekannt. Und auch 2014, dem Jahr als das Brauhaus Schönbuch in Calw seinen dritten Standort eröffnet hat, wurde beim Public Viewing vielerorts mit dem deutschen Team mitgefiebert, das am Ende den Weltmeistertitel in der Tasche hatte.

Zu den sportlichen Großereignissen kommen seit 2014 bei allen großen Turnieren Fußballfans zusammen, um gemeinsam die Spiele zu verfolgen und in der Gemeinschaft ein positives Wir-Gefühl zu erleben – nicht nur bei den Spielen der deutschen Nationalmannschaft.

Wer die Fußball-WM live und in Farbe im Kreise anderer Fußballbegeisterter erleben möchte, für den ist das Brauhaus am Ufer der Nagold auch in diesem Jahr der richtige Ort, um Sport, leckere Speisen und ausgewählte Biere sowie die neu kreierten Bierspritz-Getränke in schönem Ambiente zu genießen. Für die neuen Bierspritz-Getränke wird das Schönbuch Ur-Edel-Bier übrigens mit Aperol und Maracuja oder Bitterlemon gemischt.

Gleich zwei Leinwände

In der ehemaligen Brühlturnhalle mit ihrer wunderbaren Fachwerkkonstruktion kann das sportliche Großevent von bis zu 200 Besuchern auf zwei Leinwänden verfolgt werden, bei schönem Wetter ist aber auch die 250 Gäste fassende Terrasse geöffnet. Dort hat das Brauhaus-Team eine LED-Videowand im Großformat installiert, auf der die Spiele in hochauflösenden Bildern zu sehen sind. Beim ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft haben dort bereits viele Fußballfans den Sieg gegen Curacao miterlebt – und am Ende auf den Erfolg des deutsche Teams angestoßen.

Während der Öffnungszeiten gibt es aber nicht nur Fußball und Bier. Auch die vom Schönbuch-Brauhaus angebotenen Speisen und anderen Getränke können innen wie außen genossen werden.

Neben den Spielen, die um 18, 19 oder 21 Uhr unserer Zeit starten, wird am Samstag, 20. Juni, auch die um 22 Uhr beginnende Partie Deutschland – Elfenbeinküste übertragen. Ebenso kann bei der Begegnung zwischen Ecuador und Deutschland am Donnerstag, 25. Juni, im und am Calwer Brauhaus Schönbuch mit der deutschen Nationalmannschaft mitgefiebert werden. Die Partie wird an diesem Tag ebenfalls erst um 22 Uhr unserer Zeit angepfiffen.

Mittwochs können sich die Fußballfans bereits ab 17 Uhr mit frisch aus einem Holzfass gezapften Ur-Edel-Bier zum Spezialpreis von 3,50 Euro auf die abendlichen Fußballereignisse einstimmen, an den Sonntagen sind die Gäste auch während der Weltmeisterschaftswochen zum Brunchen eingeladen – innen und bei schönem Wetter natürlich auch auf der Außenterrasse.