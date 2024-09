Spannende Einblicke in mehr als 40 lokale Unternehmen bekommen Besucher im interkommunalen Gewerbegebiet „Ob der Eck“.

Mit rund 1000 Höhenmetern ist das Gewerbegebiet der Gemeinden Gütenbach und Furtwangen nicht nur geografisch hoch gelegen, sondern auch fachlich auf hohem Niveau.

„Ob der Eck“ ist am Tag der Leistungsschau die Heimat für mehr als 40 Unternehmen und Einrichtungen aus den Bereichen Handel, Industrie, Handwerk und Soziales.

Lesen Sie auch

Global Player sind genauso vertreten wie kleinere Unternehmen, die allesamt das Motto der ersten gemeinsamen Leistungsschau der Gemeinden Gütenbach und Furtwangen verkörpern: „Stark auf hohem Niveau“.

Am Sonntag, 22. September, präsentieren die ansässigen Unternehmen sowie externe Betriebe aus den Kommunen ihre jeweilige Expertise, während heimische Vereine für ein reichhaltiges Speisen- und Getränkeangebot sorgen. Ein abwechslungsreiches Programm für alle Alters- und Interessengruppen runden den Tag der Leistungsschau ab.

Das Gewerbegebiet „Ob der Eck“ wird während der Leistungsschau von Shuttles angefahren. Foto: Stadtverwaltung

Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr mit einer kleinen Eröffnungsfeier im Bewirtungszelt bei der Wendeplatte neben der Firma Baggerbetrieb Ensch. Bis 17 Uhr ist schließlich das gesamte Gewerbegebiet eine große Veranstaltungsfläche. Neben den im Gewerbegebiet vertretenen Firmen präsentieren auch weitere Unternehmen aus Furtwangen und Gütenbach ihre Leistungen in einem großen Ausstellerzelt sowie in zahlreichen Pagoden, die auf dem gesamten Gelände verteilt sind.

Kinderareal zum Rennen und Toben

Die kleinen Besucher müssen sich natürlich, während die Erwachsenen die Stände der Firmen besuchen, nicht langweilen. Die „rollende Kinderturnwelt“ lädt zum Klettern, Rennen und Toben ein.

Auch Hüpfburgen und Kinderschminken dürfen im Angebot nicht fehlen. Gäste jeden Alters können beim mobilen Schießstand des Ski-Clubs Gütenbach ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Auto-Liebhaber freuen sich über die Porsche-Ausstellung und einen Fahrsimulator. Für musikalische Unterhaltung sorgen eine lebende Musikbox und Musiker Bernhard Czmiel.

Shuttles fahren von beiden Gemeinden aus

Ein Shuttle-Verkehr verbindet die Kommunen mit dem Gewerbegebiet „Ob der Eck“. Haltestellen werden beim Rathaus in Gütenbach und in Furtwangen in der Hinterbreg beim Rena-Stadion eingerichtet.

Unsere Empfehlung für Sie Ansiedlung von Firmen Im Gewerbegebiet von Gütenbach und Furtwangen sind fast alle Flächen verkauft Mit dem Gewerbegebiet Neueck haben Furtwangen und Gütenbach die Möglichkeit geschaffen, dass sich weitere Firmern ansiedeln und neue Arbeitsplätze entstehen. In einer Sitzung steckte der gemeinsame Ausschuss das weitere Vorgehen ab.

Die Shuttles fahren während der Veranstaltung im Viertelstundentakt. Weitere Informationen sind auf den Homepages beider Gemeinden zu finden, entweder unter www.furtwangen.de im Bereich „Wirtschaft & Stadtentwicklung“ oder auf www.guetenbach.de unter „Die Gemeinde im Überblick“. Gefördert wird die Leistungsschau vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus.