Mehrere Tausend Besucher aus der ganzen Welt werden am Wochenende vom 23. bis zum 25. August in Furtwangen erwartet.

Die Nachfrage nach Messeständen bei der diesjährigen Antik Uhrenbörse war enorm. Rund 120 Händler aus Europa und auch über die europäischen Grenzen hinaus haben sich für die Uhrenbörse angemeldet – die beliebte Messe ist damit für die Aussteller komplett ausgebucht.

Alle Uhrenliebhaber und Freunde der antiken Zeitmesser finden neben traditionellen Schwarzwälder Uhren die komplette Bandbreite an seltenen Schmuckstücken aus allen Epochen und Ländern.

Sammler können in Furtwangen auf rare Fundstücke hoffen. Foto: Stadtverwaltung

Auch eine Auswahl an Armband- und Taschenuhren hat sich in den vergangenen Jahren etabliert. Zudem werden für alle Tüftler und Interessierten auch Ersatzteile, Zubehör und Literatur gehandelt.

Uhrenbörse in neue Räumlichkeiten verlegt

Nach dem Standortwechsel im vergangenen Jahr gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Änderung bei den Räumlichkeiten. Die Antik Uhrenbörse wird zum ersten Mal im Gebäude des Otto-Hahn-Gymnasiums ausgerichtet. Am Uhrenbörsen-Wochenende findet – wie es sich in der Vergangenheit erfolgreich bewährt hat – gleichzeitig auch der beliebte Trödlermarkt mitsamt Stadtfest statt.

Großer Auftakt des Festwochenendes

Das Fest-Wochenende startet am Freitag, 23. August, mit dem Uhrenbörsen-Fachbesuchertag von 12 bis 17:30 Uhr. Ab 18 Uhr findet auf dem Gelände des Gymnasiums dann auch der traditionelle Händlerempfang statt. Zu diesem Event ist die Bevölkerung herzlich eingeladen.

Das Duo „Jamie und Joshua“ begleitet den Abend musikalisch. Für das leibliche Wohl sorgt das Team der „Alte Jungfere“. Die Bewirtung an den drei Messetagen übernimmt das Schwarzwald-Harmonika-Orchester. Der Trödlermarkt wird ebenfalls am Freitag eingeläutet. Wie im vergangenen Jahr beginnt dieser mit der Warm-Up-Party von 18 bis 1 Uhr.

Bei der Antik Uhrenbörse kommen Uhrenliebhaber und -sammler auf ihre Kosten. Foto: Stadtverwaltung

Am Samstag öffnet die Uhrenbörse ihre Pforten bereits um 9 Uhr. Bis 18 Uhr können die Besucher die Exponate bestaunen. Parallel wartet mit dem Trödlermarkt einer der größten Flohmärkte in Südbaden. An 240 Ständen darf ab 8 Uhr nach Herzenslust gestöbert und gefeilscht werden.

Das gleichzeitig stattfindende Stadtfest bietet ein großes Angebot an Speisen, Getränken und Unterhaltung. Auf dem Furtwanger „Fest der Feste“ wird bis 3 Uhr gefeiert und geschlemmt.

Durch Baustelle wurden Örtlichkeiten angepasst

Durch die Baustelle in der Allmendstraße findet der Trödlermarkt dieses Jahr auf dem Marktplatz, in der Friedrich-, Linden-, Gerwig-, Bahnhof- und Baumannstraße sowie im Innenhof der Hochschule statt. Auch der badische Umzug, der den Auftakt des Stadtfestes bildet, wird verlegt. Er startet am Samstag um 9 Uhr in der Zunftstube „Alte Färbe“ und führt über den Marktplatz und die Gerwigstraße bis zum Innenhof der Hochschule. Hier findet im Anschluss dann auch der Fassanstich statt.

Am Sonntag hat die Uhrenbörse noch einmal von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintrittspreis für Samstag und Sonntag beträgt jeweils 7 Euro.

Informationen zur Antik Uhrenbörse gibt es unter www.antik-uhrenboerse.eu und Informationen zum Trödlermarkt sind unter www.troedlermarkt-furtwangen.de zu finden.