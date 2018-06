Anzeige Funkelnde Liebesbekenntnisse

Kein anderer Stein vermag Licht so funkelnd zu reflektieren wie ein Diamant. Als Schmuckstück ist er deshalb ein begehrtes Liebesbekenntnis.

"Jeder einzelne Diamant wahrt auch seine eigene Geschichte", weiß Juwelier Ralf Kühling um deren Entstehung im Magma (flüssiges Gestein im Erdinneren, das unter anderem als Lava an die Erdoberfläche treten kann). Erst der Schliff verleiht ihm allerdings sein Strahlen. Die vier Cs, also Clarity (Klarheit), Colour (Farbe), Cut (Schliff) und Carat (Größe in Karat) sind die Qualitätskriterien für Diamanten. "Vom Rohstein ist außerdem abhängig, wie stark das Licht gebrochen und reflektiert wird", stellt Kühling fest.

Natürlich schlägt sich die Wertigkeit entsprechend im Preis nieder. Wichtig sei daher das Vertrauen zum Juwelier. Als ausgebildete Diamantgutachter wissen er und Ehefrau Imme Kühling um die Bedeutung von Expertisen.