Anzeige Für mehr Lebensqualität

Innovative Technologien, erstklassige Handwerksarbeit und am individuellen Bedürfnis orientierte Versorgung: Dafür stehen Service und Angebot des Sanitätshauses Reutter. Modernste Lösungen unterstützen das Bewusstsein für die persönliche Gesundheit und führen zu mehr Lebensqualität.

Inhaber Andreas Gockenbach und sein 32-köpfiges Mitarbeiter-Team an zwei Standorten verstehen sich als Ansprechpartner für "Jeden, dem seine Gesundheit am Herzen liegt" – ob Senioren, Kranke, pflegende Angehörige oder Sportler. "Die Optimierung orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen und ist stets auf Alltagstauglichkeit ausgelegt", sagt Lisa Straßburger, Assistentin der Geschäftsleitung. Und das über die ganze Bandbreite: von Bandagen und Einlagen über die vielseitige Reha-Orthopädie bis hin zu Prothesen. "Mit beispielsweise einer Genium-Prothese sind Strandbesuche oder Schwimmen und selbst Laufsport möglich", verweist sie auf ein künstliches Kniesystem, das mittels PC individuell angepasst wird.

Das Sanitätshaus agiert für bestmögliche Versorgung als Schnittstelle zwischen Ärzten und Fachpersonal. Außerdem beteiligt es sich am Calwer Netzwerk "aktiv leben" der Experten für Gesundheit.