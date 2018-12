Anzeige Für jeden was geboten

Wie Bürgermeister Gallus Strobel beim Pressegespräch sagte, reichen die ­Ticketanfragen inzwischen bis nach Taiwan, Malaysia und Australien. Um die weltweiten Anfragen noch einfacher erfüllen zu können, haben die Veranstalter Thomas Weisser und Rainer Huber den Verkauf optimiert. "Besucher können das Ticket zuhause ausdrucken und müssen es an der Kasse lediglich gegen das Tagesbändchen eintauschen."

Wie Weisser sagt, ist die Hälfte des diesjährigen Programmangebots, das täglich auf der Naturbühne und im Kurhaus stattfindet, mit neuen Künstlern belegt. Die andere Hälfte besteht aus bewährten Künstlern, die seit vielen Jahren, teilweise mit Unterbrechung, beim Publikum immer wieder gern gesehene Gäste sind. Darunter die Brett Family aus den USA. Und die Golden Voices of Gospel. Der Gospelchor ist Stammgast in TV-Shows mit Florian Silbereisen und Helene Fischer. Bei der Programmgestaltung legen die Veranstalter großen Wert auf einen bunten Mix, der für alle Besucher und Altersgruppen etwas bietet. So gibt es Gesang und Instrumentalmusik, Comedy und Magie und vieles mehr. Einer der Höhepunkte wird der Auftritt von Musicalstar Kevin Tarte sein. Auch Hannes Schwarz alias Saraph wird erneut mit einer spektakulären Feuershow mitten auf dem Wasserfall aufwarten, die er täglich mit Einbruch der Dunkelheit fünf Mal präsentieren wird.

In bewährter Weise werden wieder das Schwarzwald-Quintett auf der Naturbühne für Stimmung sorgen. In der zauberhaften Kinderwelt wird es Märchen und Puppenspiel geben. Außerdem wird Bike-Künstler Daniel Rall mit seinen Fahrradtricks sicher nicht nur Kinder zum Staunen bringen. An vier Abenden (27. bis 30. Dezember) wird zudem ein großes Feuerwerk den jeweiligen Weihnachtszaubertag beschließen.