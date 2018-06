Anzeige Für jeden das Passende

Der Kursmarathon startet am Samstag, 9. Juni, ab 12 Uhr. An diesem "Special Day Of Action" erfahren Mitglieder und Nicht-Mitglieder mehr zu den Kursen, die von sechs Kurstrainern geleitet werden. Jeder Interessierte kann hineinschnuppern. Die Krav-Maga-Schnupperkurse sind um 11 und 16 Uhr. "Uns zeichnet aus, dass wir für jeden etwas Passendes haben", so Lena Kleedehn.