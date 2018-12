Am Samstag, 22. Dezember, führt ein Marionettentheater weihnachtliche Stücke auf. Um 14 Uhr "Das kleine Schlossgespenst feiert Weihnachten", um 15.30 Uhr "Die gestohlenen Weihnachtskekse" und um 17 Uhr "Der verschwundene Weihnachtsbaum". Alle Aktion finden in der Zeit von 12 bis 18 Uhr statt und sind genauso kostenfrei wie der Einpackservice, der wieder an allen Samstagen von 12 bis 19 Uhr und am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr angeboten wird.