Diana und Joachim Theurer planen, organisieren und betreuen mit ihrem Team europaweit Events in den unterschiedlichsten Größen.

„Wir von peoplesound verstehen uns als Gefühlsvermittler. Durch den gezielten Einsatz unserer Technik und einem top ausgebildeten Team von Profis sind wir in der Lage, jede Veranstaltung zu einem exzellenten Auftritt zu machen“, sagen Diana und Joachim Theurer. Gemeinsam leiten sie die peoplesound Veranstaltungstechnik GmbH in Ebershardt.

Joachim Theurer ist Meister für Veranstaltungstechnik mit Fachrichtung Beleuchtung, seine Frau Diana hat den Bachelor Professional absolviert und ist Event- & MICE-Managerin.

Jeder Anlass habe seine ganz eigene und individuelle Geschichte, keine Veranstaltung entspreche der anderen, und bei jeder einzelnen würden Emotionen, Informationen und Gefühle transportiert, wissen Diana und Joachim Theurer.

Mit der peoplesound Veranstaltungstechnik GmbH wollen sie helfen, diese Gefühle vom Veranstalter auf die Besucher oder ins Publikum zu transportieren.

Passendes Equipment

Die Größe der Veranstaltung spielt dabei keine Rolle – ob Feier zu zweit, runder Geburtstag, Abiball, Vereinsjubiläum oder Hochzeit, ob Firmenfeier, Lesung, Workshop, Kongress, Corporate Event, Live-Veranstaltung, Konzert, Roadshow, Messe oder ein Konzert für 25 000 Besucher: „peoplesound“ liefert zu allen Veranstaltungen und Events stets das passende technische Equipment für die Ton-, Licht-, Medien-, Bühnen- und Konferenztechnik.

Alles aus einer Hand

Kunden können die gesamte Planung, Durchführung und Betreuung ihrer Veranstaltungen in die erfahrenen Hände von Diana und Joachim Theurer samt Team legen. Gemeinsam sorgen sie für einen reibungslosen Ablauf, und der Kunde bekommt alles aus einer Hand.

Oftmals ist das Team regional unterwegs, plant, organisiert und betreut Veranstaltungen in ganz Baden-Württemberg, aber auch darüber hinaus. Längst hat sich die peoplesound Veranstaltungstechnik GmbH auch europaweit einen Namen gemacht.

Auch wer einen Saal oder ein Gebäude dauerhaft mit professioneller Technik ausstatten lassen möchte, die durch Profis installiert und gewartet wird, für den ist „peoplesound“ der richtige Ansprechpartner. Beispielsweise bei der Planung und Durchführung von Festinstallationen für Kongresshäuser, in Kirchen, Schulen, Gemeinden oder in Hallen.

Neubau in Ebershardt

Da der Platz am ursprünglichen Firmenstandort in Rohrdorf zu eng wurde, entschied sich das Unternehmerpaar für einen Neubau im Gewerbegebiet Knechtsäcker in Ebhausen-Ebershardt. Dort stehen 30 Quadratmeter Bürofläche und eine 300 Quadratmeter große Lagerhalle, die teils doppelstöckig belegt ist, zur Verfügung.

Im Neubau gibt es eine Werkstatt für Wartung und Reparaturen sowie eine Dispositionsfläche, um Veranstaltungen vorzubereiten. Das 2500 Quadratmeter große Grundstück bietet zudem die Möglichkeit, im Bedarfsfall anzubauen.

Gefeiert werden soll der Einzug in das neue Firmengebäude im Herbst 2025 mit einem Tag der offenen Tür und reichlich Musik. Bis dahin sollen dann auch die Außenanlagen komplett angelegt sein.