Anzeige Für jede Altersklasse gibt es das Passende Angebot

Von 13 bis 17 Uhr findet in der Werkstatt in der Wasserwiesenstraße 31 ein Privatverkauf von Kinderkleidung, Spielsachen und sonstigem Zubehör statt. Parallel dazu präsentieren diverse Partner an Aktionsständen Kinderfahrräder, Radanhänger, Krabbelschuhe und selbst genähte Kinderkleidung.

Und passend zum Aktionstag "Mobil mit Kind" wird beim Autoteam der neue Familienvan von Opel vorgestellt – der Combo Life. In dem Familienfahrzeug sei jede Menge Platz, sagt Matthias Kuhn: "Auf dem Rücksitz passen drei Kindersitze nebeneinander, das schafft sonst kaum ein Mitbewerber in diesem Segment."

Wie ist es zu dem Aktionstag "Mobil mit Kind" gekommen? Nun, bei verschiedenen Mitarbeitern des Auto-Teams habe es einen "kleinen Baby-Boom" gegeben, verraten Marketingleiter Kuhn und Gewerbekundenberater Marijan Segovic.