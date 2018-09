Anzeige Für Genossen und die Gemeinde viel erreicht

Angefangen hatte alles mit der Idee, die evangelische Jakobskirche mit Nahwärme zu versorgen. Heute zählt die Genossenschaft 870 Mitglieder. An das 32 Kilometer lange Nahwärmenetz sind knapp 600 Gebäude und damit mehr als 1000 Haushalte angeschlossen. Doch nicht nur in Pfalzgrafenweiler, sondern auch in den Teilorten wächst die Nachfrage stetig. Inzwischen werden auch die Bürger in Neu-Nuifra und in Durrweiler mit Nahwärme versorgt. Das Leitungsnetz in Bösingen befindet sich im Bau, für Herzogsweiler und Edelweiler gibt es bereits Pläne.

Durch die Versorgung mit Nahwärme aus Biogas, Holzhackschnitzel und Holzspänen werden in der Gemeinde jedes Jahr 2,5 Millionen Liter Heizöl eingespart, freuen sich die Vorstände Klaus Gall, Siegfried Neub und Achim Wiedemann. Das bedeutet eine Einsparung an CO2-Emissionen von rund 6800 Tonnen pro Jahr. Für die Drei steht fest, und die Zahlen belegen dies: Die Weiler Wärme hat in den vergangenen zehn Jahren viel erreicht – für die Genossenschaft und für die Gemeinde Pfalzgrafenweiler.

Weitere 90 Tonnen Einsparung an CO2-Emissionen kommen jährlich durch das E-Carsharing und nochmals 150 Tonnen durch die Versorgung einiger Haushalte mit Ökostrom hinzu.