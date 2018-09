Anzeige Für Genossen und die Gemeinde viel erreicht

Nahwärme, Ökostrom, E-Mobilität und nun auch schnelles Internet

2014 hat die Weiler Wärme ihr Geschäftsfeld erstmals erweitert. Um Energiewende und Klimaschutzziele zu unterstützen, stellt sie seither gleich eine ganze Flotte an Elektroautos und –fahrrädern bereit, die von Mitgliedern und Nichtmitgliedern, Firmen und Privatpersonen ausgeliehen werden können. Betankt werden die Elektrofahrzeuge überwiegend mit genossenschaftseigenem Photovoltaik-Strom. Bei Bedarf kommt Strom von den Bürgerwerken hinzu. Die Bilanz des E-Carsharing-Modells kann sich sehen lassen. Allein in den vergangenen drei Jahren wurden mit den Fahrzeugen der Weiler Wärme mehr als 700 000 Kilometer zurückgelegt.

Seit 2016 ist die Genossenschaft Mitglied der Bürgerwerke eG. Bis dahin konnten nur diejenigen, die an das Nahwärmenetz angeschlossen sind, selbst produzierten Strom aus den Erneuerbare-Energie-Anlagen der Weiler Wärme beziehen. Denn mit den Nahwärmeleitungen wurden auch gleich Leerrohre für den Aufbau eines eigenen Stromnetzes mit verlegt. Durch die Mitgliedschaft in der Bürgerwerke eG besteht nun jedoch für alle, die an das öffentliche Stromnetz angeschlossen sind, die Möglichkeit, 100 Prozent Ökostrom über die Weiler Wärme zu beziehen.

Durch die Energiewende komme die Stromversorgung zurück in die Ortschaften, wissen die drei Vorstände. Deshalb mache es Sinn, sektorübergreifend Wärme, Strom und Mobilität gemeinsam zu denken. Inzwischen ist noch ein weiteres Betätigungsfeld hinzugekommen. Die Weiler Wärme ist nun auch noch Kooperationspartner der Telsacom für schnelles Internet durch ein gemeindeeigenes Glasfaserkabelnetz.

Vieles hat die Weiler Wärme in den vergangenen Jahren erreicht. Sie gehört heute in Deutschland zu den wenigen Energiegenossenschaften, die sich mit großem Erfolg gleichermaßen um die Strom-, Wärme- und Mobilitätswende kümmern und ist außerdem deutschlandweit eine der wenigen Energiegenossenschaften, die nahezu zwölf Millionen Euro vor Ort in Erneuerbare-Energie-Projekte investiert haben. Damit hat die Weiler Wärme einen nachhaltigen Beitrag zur Wertschöpfung in der Gemeinde und für die Region Nordschwarzwald geleistet.

Für die Zukunft sind die Ziele bereits gesteckt. Bis Jahresende hofft die Genossenschaft, das 1000. Mitglied begrüßen zu können.