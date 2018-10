Anzeige Für die Zukunft bestens gerüstet

Doch nicht nur die technische Ausstattung der Apotheke, bei der die Kunden Arzneimittel mit und ohne Rezept inzwischen auch ganz bequem von zu Hause aus online und über die Linda-Apotheken- App bestellen können, ist besonders. Der Schwerpunkt liegt auf Beratung und Bestellungen bei Diabetes, Asthma, in Homöopathie, sanfter Medizin und in der Tiermedizin.

In der Linden-Apotheke werden auch noch täglich Salben, Kapseln, Tinkturen und Tees gemixt und angerührt sowie Kompressionsstrümpfe angemessen. Es gibt unter anderem Naturkosmetik von Dr. Hauschka und verschiedene Düfte für eine Aromatherapie, die individuell zusammengestellt wird.

Und wer seine Arznei während der Öffnungszeiten nicht abholen kann, der kann sie sich aus einem der Abholfächer holen. Damit ist ein 24-Stunden-Rundum-Service gewährleistet.

Nach 30 Jahren Linden-Apotheke in Pfalzgrafenweiler zieht Barbara Behringer zufrieden Bilanz und dankt allen, die sie auf diesem langen Weg unterstützt und begleitet haben – ob als Kunde oder als Mitarbeiter. Sie weiß: "Ohne all diese Menschen wäre ich nicht da, wo ich heute bin."

Winfried Ducke bietet Antlitzdiagnostik an

Zum 30-jährigen Bestehen der Linden-Apotheke lädt sie zu einem Vortrag am Montag, 29. Oktober, bei freiem Eintritt ein. Winfried Ducke, Heilpraktiker aus Fulda und Schüßler-Salz-Experte, wird ab 19 Uhr im Haus am Kurgarten in seinem Vortrag die Fragen "Was ist eigentlich Leben? Mit welchen Dr. Schüßler-Salzen kann ich sinnvoll in meinen täglichen Stoffwechsel eingreifen?" beantworten. Danach können die Gäste der Apothekerin auf 30 Jahre Linden-Apotheke in Pfalzgrafenweiler anstoßen.

Am Dienstag und Mittwoch, 30. und 31. Oktober, wird Winfried Ducke mittels Antlitzdiagnostik vom Gesicht der Kunden deren Gesundheitszustand diagnostizieren. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, kann sich ab sofort in der Linden- Apotheke oder spätestens beim Festvortrag anmelden. Die Antlitzdiagnostik kostet 60 Euro, von denen zehn Euro beim Kauf von Schüßler-Salzen angerechnet werden.