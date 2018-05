Das kleine, am Waldrand gelegene Freibad in Bad Teinach lädt mit seiner familiären Atmosphäre von Mai bis September zum Verweilen und Baden ein. Es ist pure Erfrischung, wenn in das frische Quellwasser eingetaucht werden kann. Aber auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz. Im attraktiven Kleinkindbereich kann nach Herzenslust getobt und gebadet werden. Wer’s actionreich mag, kann auf dem Beachvolleyballfeld, dem Bolzplatz oder an den Tischtennisplatten viel Spaß unter freiem Himmel haben.