Anzeige Für den Turniersieg gibt’s mehrere Kandidaten

Wie alle Jahre zuvor im Januar wird auch diesmal die spannende Frage lauten: Wer darf nach dem Endspiel den begehrten Siegerpokal am Sonntag (Anpfiff 17.15 Uhr) den Siegerpokal in die Höhe strecken? Anwärter auf den Sieg gibt es einige. Der Titelverteidiger TSV Trillfingen hat bereits bei der "Generalprobe", vor zwei Wochen, dem "Dreikönigsturnier des SV Haigerloch gute Hallenform bewiesen und dieses Turnier gewonnen. Aber auch der SG Weildorf/Bittelbronn 1, dem Gastgeber SV Gruol oder auch dem SV Stetten kann durchaus etwas zugetraut werden.

Neu in diesem Jahr ist, dass erstmals eine A-Jugend der gemeinsamen SG Eyachtal im Turnier der Erwachsenen mitmischen darf. Sie spielt in Gruppe B gegen die SGM Hart 1/Owingen 1; den SV Stetten1, die SGM Gruol 2/Heiligenzimmern 2, die SGM Haigerloch/Trillfingen 2, und die SG Weildorf/Bittelbronn 1. In Gruppe A treffen derweil der TSV Trillfingen 1, die SGM Hart 2/Owingen 2, der SV Heiligenzimmern, die SG Weildorf/Bittelbronn 1 und der SV Gruol aufeinander.

Los gehen die Gruppenspiele der Aktiven am Sonntag, 20. Januar, um 9 Uhr. Die Halbfinals mit den beiden besten Teams jeder Gruppe sind dann ab 16.30 Uhr. Vor dem Endspiel findet ab 17 Uhr das "kleine Finale" um Platz drei statt.