Anzeige Für das Mehr an Lebensqualität

Wie um das Gesagte zu unterstreichen muss er seinen Platz kurz räumen – eine Kiste hinter ihm wird auf den Weg gebracht: Das Gespräch findet mitten um Umzugstrubel statt. Denn der Hörgeräte-Bereich von Günther ist inzwischen in einem an das bestehenden Geschäft angrenzenden Gebäude zu finden. „Dort haben wir mehr Platz und können damit besser auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen“, erläutert Nadine Günther. Sie ist nicht nur Augenoptikerin und Hörakustikmeisterin. sondern hat auch die Zusatzqualifikation als Pädakustikerin, darf damit schon mit kleinsten Kindern mit Höreinschränkungen arbeiten. Nadine Günther: „In den neuen Räumen haben wir unter anderem extra eine kindgerechte Anpasskabine eingerichtet.“

Der frei werdenden Platz im Stammgeschäft kommt übrigens auch einem weiteren Kundenkreis mit besonderen Anforderungen zugute: „Dort werden wir dem Bereich der Low-Vision mehr Raum geben“, sagt der Hörakustiker und Augenoptikermeister Timo Günther. Low-Vision? Hinter dem Fachbegriff verbergen sich Menschen mit extremen Seheinschränkungen: „Betroffenen können beispielsweise sogar große Buchstaben nur schemenhaft wahrnehmen.“ Heutzutage lassen sich dank modernster Optiken auch hierfür Lösungen finden. Um sie den Menschen anbieten zu können, investiert die Unternehmerfamilie entsprechend in die modernsten Messtechnik.

Diese Offenheit für den technologischen Fortschritt lässt sich als eine Art roter Faden entlang der 150 Jahre des Bestehens abgreifen: 1868 wagt Karl Friedrich Günther den Schritt in die Selbstständigkeit und machte eine Uhrmacherwerkstatt auf. Dazu muss man bedenken: Taschenuhren wurden damals erst seit wenigen Jahren in Massen produziert, der Siegeszug der Armbanduhren stand erst noch an. 1905 schließlich nahm der Sohn Ernst Günther eine kleine Auswahl Schmuck in die Auslage und fertigte Brillen an. Damals noch ein aufwändiges handwerklich Produkt, denn bis zu Massenprodukten von Zeiss und Co. sollte es noch einige Jahre dauern. Ein weiterer Meilenstein dann 1952: Die Hörgeräteakustik wurden ein weiteres Standbein – damals meist noch ein Kasten ähnlich einem Transistorradio, der den Träger per Ohrknopf mit der akustischen Außenwelt verband. Die für flüchtigen Betrachter „unsichtbaren“ Geräten heute? Damals undenkbar.

Doch damals wurde eben der Grundstein für die heutige Ausrichtung der Günther GmbH mit ihren verschiedenen Alleinstellungsmerkmalen in der Region gelegt. Wobei auch Schmuck und Uhren nach wie vor eine feste Präsenz im Laden haben. „Auch in diesem Bereich verschließen wir uns natürlich nicht der aktuellen Entwicklung“, betont Christine Günther, die nicht nur die „Abteilung“ Uhren und Schmuck umtreibt, sondern als Betriebswirtin generell die buchhalterischen Zügel in der Hand hält: Von Fair-Trade-Trauringen bis zur Smartwatch entdeckt man dabei in den Vitrinen Kapriziösen in jeder Preisklasse. Christine Günther: „Eine Spezialität von uns sind auch dank der Meisterwerkstatt mechanische Uhren.“

Mit Blick in die Auslagen mit den tickenden Zeitmessern fällt einem nochmal ein Zusammenfassung von Clara Günther aus dem Gespräch ein: „Wir arbeiten in allen Bereichen mit den Sinneswahrnehmungen der Kunden.“ Natürlich gilt das auch für Schmuck, Uhren ebenso. Und natürlich gilt das auch für Brillengestelle. Man glaubt gar nicht, was selbst eine minimale Berichtigung des rechten Bügels ausrichten kann. Gut, dass Friedrich Günther nicht geschwiegen hat.