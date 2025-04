So groß, wie nie zuvor sind die fünften DST Dreh- und Spantage Südwest, die vom 9. bis 11. April auf dem Schwenninger Messegelände veranstaltet werden.

Insgesamt sind es 220 Aussteller, die ein großes, vielfältiges Spektrum bieten. Das Angebot der dreitägigen Messe für Zerspanungstechnik reicht von Werkzeugmaschinen, peripheren Anlagen und Einrichtungen, Präzisionswerkzeugen, Robotik, Automation, Materialien und Betriebsstoffen bis hin zu Qualitätssicherung, Werkzeugen, Zubehör und ganzen Prozessketten.

„Rund um den Heuberg sind etwa 800 Unternehmen in der Zerspanungstechnik aktiv. Im Raum Tuttlingen ist zudem der Bereich Medizintechnik stark vertreten. Die DST Südwest bietet hier als regionaler Branchentreffpunkt aktuelle Trends, gebündeltes Know-how und intensive Geschäftskontakte – zeitsparend und auf kurzen Wegen“, so Messechef Jan Goschmann.

Fach-Forum für vielfältigen Austausch

Im begleitenden Fach-Forum diskutieren Aussteller und Fachbesucher über Best-Practice-Beispiele, verbesserte Techniken, Lösungsansätze und die Optimierung von Workflows. „Mit der neuen, zusätzlichen Messehalle E haben wir 15 Prozent mehr Ausstellungsfläche als 2023“, so Goschmann und betont, dass man jetzt noch mehr Unternehmen eine Plattform mitten im Branchencluster bieten könne.

Schon von weitem weisen die wehenden Fahnen am Schwenninger Messegelände auf die DST Dreh- und Spantage Südwest hin. Foto: Jochen Schwillo

Insgesamt stehen fünf Messehallen zur Verfügung. „30 Prozent der Aussteller sind das erste Mal dabei“, verrät der Messechef. Das Themenspektrum der Fachmesse wird so kontinuierlich erweitert. Ob neueste Software- und Steuerungssysteme, Robotertechnologien oder Künstliche Intelligenz: Fachbesucher finden auf der DST Südwest das gebündelte Know-how der Branche und wertvollen Austausch.

„Das große Interesse an der DST Südwest ist für die Region ein sehr positives Signal in aktuell schwierigen Zeiten und unterstreicht die Bedeutung von Fachmessen im Marketingmix“, so Goschmann.

Unsere Empfehlung für Sie DST Dreh- und Spantage in Schwenningen Messe ist so groß wie nie zuvor Auf dem Messegelände in Schwenningen laufen die letzten Vorbereitungen für die DST Dreh- und Spantage Südwest 2025.

„Persönliche Gespräche am Messestand und im Fach-Forum tragen dazu bei, Veränderungsprozesse in der verarbeitenden Industrie zu erkennen und innovative Lösungen zu finden.“

Aktuelle Trends, Impulse und wertvolle Kontakte

Bei den DST Dreh- und Spantagen Südwest, mitten im Herzen der Technologieregion Schwarzwald-Baar-Heuberg, gibt es neben aktuellen Trends und Impulsen auch die Möglichkeit für intensive Geschäftskontakte und Wissenstransfer – für Entscheider genauso wie für Praktiker aus der Produktion.

Rund 220 Aussteller sind bei der fünften Ausgabe der Messe vor Ort. Foto: DST Südwest

„Diese Fachmesse ist ein unverzichtbarer Treffpunkt für Neuheiten, Trends und Netzwerke – und ein leuchtendes Beispiel für die Stärke und Dynamik unserer Region.

Hier treffen Besucher auf geballtes Know-how und zukunftsweisende Lösungen“, sagt IHK-Präsidentin und Schirmherrin Birgit Hakenjos, die am Mittwoch, 9. April, die DST Südwest eröffnen wird.

Die DST Südwest ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Tickets gibt es an der Tageskasse und unter www.dstsuedwest.de.