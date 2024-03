In der fünften Generation hat Michael Kaupp jüngst das mittelständische Handwerksunternehmen im Industriegebiet in der Metznitzer Straße von seinem Vater Mathias Kaupp übernommen.

„Ich habe meinem Opa schon vor der Ausbildung versprochen, dass ich die Tradition weiterführe“, erinnert sich der 32-jährige Michael Kaupp, der 2013 seinen Meisterbrief im Stukkateur-Handwerk absolviert hat. Dabei versteht er das Haiterbacher Traditionsunternehmen vor allem als „Problemlöser“ in den Bereichen Trockenbau, Altbausanierung, Wärmedämmung, Malerarbeiten sowie sämtlichen Verputz- und hochwertigen Oberflächenarbeiten. Gleichzeitig ist Stukkateur Kaupp ausgewiesener Spezialist für atmungsaktive Kalkputze, fugenlose Böden und Bäder.

„Wir sind ein richtig gutes Team“, macht Michael Kaupp mit Blick auf die 25 Mitarbeiter deutlich. Bei vielen Aufträgen kooperiert das Haiterbacher Familienunternehmen zudem mit den Handwerkerkollegen der anderen Gewerke.

„Das ist uns wichtig, auch in der Zukunft“, unterstreicht Michael Kaupp, dass es sein großes Anliegen ist, den Kunden weiterhin die bekannte, qualitativ gute Arbeit und ein gutes Handwerk abzuliefern.

Keine Selbstverständlichkeit im Handwerk

„Das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit im Handwerk“, weiß Mathias Kaupp mit Blick auf die immer schwieriger werdende Nachfolgersuche in vielen Familienbetrieben. Und so ist er natürlich froh und stolz, dass sein Sohn jetzt in die Fußstapfen der ersten vier Generationen tritt und die Familientradition fortsetzt.

Mathias Kaupp wird weiterim Unternehmen helfen

Klar wird Mathias Kaupp auch in Zukunft weiter im Unternehmen mitarbeiten und mit seiner großen Erfahrung wichtige Akzente liefern. „Wir leben echten Handwerksstolz und lieben, was wir tun“, unterstreicht Michael Kaupp.