1 Bei der TSG Wittershausen beginnt die Biergartenzeit. Foto: Sylvia Fahrland

Von Mittwoch, 3. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, findet wieder der beliebte Sommergarten der TSG Wittershausen statt.









Am heutigen Mittwoch beginnt bei der TSG Wittershausen die Biergartenzeit. Der siebte „TSG Sommergarten“ findet wie gewohnt fünf Tage lang in idyllischer Lage am Sportgelände statt. Er bietet sich als idealer Treffpunkt an, um in Gesellschaft den Sommer mit Speis und Trank im Freien zu genießen.