Anzeige Fünf Strecken sind im Angebot

In den vergangenen Jahren nahmen auch die deutschen Spitzenreiter an den Wettbewerben teil. Da in diesem Jahr aber bereits vier Tage nach dem Turnier in Bitz die Distanzreiter bei den FEI-Weltmeisterschaften in Tryon/USA, starten, werden einige bekannte Gesichter fehlen. Besonders erfreulich ist jedoch, dass bei der Junioren-Meisterschaft ein sehr gut besetztes Feld an den Start geht. Spannend wird sein, ob die Baden-Württembergische Seniorenmeisterin Conny Birmele (Bötzingen) mit von der Partie ist. 2016 absolvierte sie die 120 Kilometer lange Strecke in einer reinen Reitzeit von 7:17 Minuten. Die Juniorenmeisterin von 2016, Lina Bünger (Neipperg), die für die 90-Kilometer-Distanz 6:02 Stunden benötigte, wird auf der Hochalb erwartet.