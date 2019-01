"In diesem Jahr stehen viele Neuerungen an, die wir verinnerlichen und auch vermitteln müssen", stellt Ziegler beispielsweise eine Verlängerung der Probezeit auf drei Jahre oder auch die Modifizierung des Führerscheins bezüglich des Fahrens mit Automatik- oder Schaltgetriebe in Aussicht. "Da wirkt sich die Zukunft der Elektromobilität und des autonomen Fahrens aus", erläutert er.