„Harmonie Live“ heißt es wieder am Samstag, 6. April, um 20 Uhr, wenn die Harmonie Dinglingen zum großen Jahreskonzert in das Parktheater in Lahr einlädt. Der Eintritt ist frei.

Festlich eröffnet wird das diesjährige Konzert unter dem Motto „Best of…“ mit dem Stück „The Walled City Suite“. Der Komponist Christoph Walter kombiniert hier Altes mit Neuem – die bekannte Melodie wird zudem mit einer Menge Variationen umrahmt. Mit „Banditenstreiche“, einer Operette von Franz von Suppè, folgen schnelle Töne. Abenteuerlich wird es mit „The Legend of Maracaibo“. Ein intensives Musikstück, das vor Energie sprüht und eine perfekte Wiedergabe der Seeschlacht bei Vigo (Spanien) nach mehr als 310 Jahren aufzeigt.

Intensive Reise in die Welt der Popmusik

Die Harmonie entführt die Konzertbesucher anschließend mit dem Medley Adele 21 in die Welt der Popmusik. Bekannte Melodien wie „Set fire on the Rain“, „Someone like you“ oder „Rolling in the deep“ laden zum Mitsummen ein. Zum Abschluss des ersten Teils folgt die bekannte Filmmusik „Spirit – der wilde Mustang“.

Mit dem Werk „Hopetown Holiday“ von Steven Reineke startet der Musikverein in die zweite Hälfte des abwechslungsreichen Konzertabends. Bei dem Solostück „Il Triello“ zeigt Simon Seiler sein Können an der Trompete. „King Arthur“ von Regisseur Antoine Fuqua ist ein Abenteuerfilm mit musikalischen Elementen, die Gänsehaut bringen – kein Wunder, entstammt die Filmmusik doch von Hans Zimmer.

J. Fucik’s unzweifelhaft bekanntester Marsch trägt den Titel „Florentiner Marsch“. Diese Komposition wurde zu einem der meist gespielten Märsche auf der Welt, so auch auf der Bühne des Parktheaters in Lahr. Temperamentvoll und berauschend wird es mit dem Stück „El Cumbanchero“ – feurige und schnelle Töne sind hier an der Reihe.

Das Finale des Abends bildet das Medley „Udo Jürgens“ mit bekannten Liedern zum Mitsingen. Durch die Umsetzung seiner musikalischen Ideen und die gedankliche Inhaltsschwere seiner Texte, schaffte es Udo Jürgens zum Superstar und konnte sich Jahrzehnte lang im hart umkämpften Schlagergeschäft behaupten.

Florian Haas wird ein letztes Mal das Konzert leiten. Aus diesem Grund steht der Abend unter dem Motto „Best of...“. Denn in den vergangenen 21 Jahren fungierte Haas als Dirigent. Der Verein freut sich, dass Haas anschließend in den eigenen Reihen als Musiker Platz nehmen wird.