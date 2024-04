Wer aus dem Fenster schaut, sieht um diese Jahreszeit nicht nur die Krokusse blühen. Auch die Vögel sind schon in die heimischen Gärten und Wälder eingezogen und verkünden uns mit wunderschönen Melodien den Frühling.

Zu den Frühlingsboten gehört auch in diesem Jahr ein musikalisches Highlight – das Frühlingskonzert des Musikvereins Kippenheim unter der Leitung von Bastian Lohnert. Zum Thema „Über den Wolken“ lädt der MV alle Musikfreunde am Samstag, 20. April, um 19.30 Uhr in das Bürgerhaus nach Kippenheim ein.

Eröffnet wird der Konzertabend mit viel Spannung und hohen technischen Anforderungen an das Orchester, denn gleich zu Beginn wird das Publikum vom Flug des überwältigenden Donnervogels, dem „Flight of the Thunderbird“, erweckt. Peter Tschaikowskys „Schwanensee“ spiegelt anschließend mit beschwingter, verträumter Melodie die mystische Naturwelt der Schwäne wider.

Doch nicht nur Tiere können über die Wolken fliegen. Mit Hilfe eines Heißluftballons ist es uns Menschen ebenfalls möglich, die Welt von oben zu erkunden. Nichts anderes macht auch der Gentleman Phileas Fogg im Film „In 80 Tagen um die Welt“. Der Komponist Otto Schwarz hat die faszinierende und abwechslungsreiche Musik dazu in einem Arrangement für Blasorchester inszeniert und ermöglicht so den Zuhörern Kino für die Ohren. Der Klassiker von Reinhard Mey „Über den Wolken“, welcher schon alleine beim Lesen für einen Ohrwurm sorgt, lädt ebenso zum Mitsingen ein.

Auswahl der Stücke wird dem Motto des Abends treu

Durch die Moderatorin des Abends, Tina Bock, werden die Zuhörer gedanklich hoch in die Lüfte gelenkt und so ist es naheliegend, dass auch an Flugzeuge gedacht wird. Mit dem „Fliegermarsch“ von Hermann Dostal erklingt eine Marschmusik die längst zum Repertoire der Militärmusik gehört und heute zum meistgespielten Stück der Bundeswehr zählt. Durch seinen gleichmäßigen Takt ist der Marsch optimal zum Mitklatschen geeignet.

In der Pause werden die Konzertbesucher in gewohnter Manier mit leckeren Häppchen und Getränken versorgt. Auch nach der Pause ist einiges geboten. So kann es sein, dass während des Stücks „Gonna Fly Now“, besser bekannt als „Rocky Balboa-Theme“, sinnbildlich die Fäuste fliegen. Der anschließende „Formation Flight“ von Robert Allmend sorgt mit seiner beschwingten Melodie und den Klängen der Solotrompeten in Kippenheim für frischen Aufwind.

Dirigent Bastian Lohnert hat bei den Vorbereitungen ebenfalls an einen der bekanntesten Filmkomponisten der Neuzeit gedacht. John Williams hat mit seinem Medley „Fantasy of Flight“, welches Melodien von Harry Potter, E.T. – der Außerirdische und Star Wars beinhaltet, ein Meisterwerk geschaffen, das schon längst in den Ohren der Zuhörern liegt.

Wer nun denkt, es gebe keine andere Möglichkeit über den Wolken zu schweben hat ganz vergessen, dass in „Tausendundeinenacht“ auch Aladdin mit seinem Teppich durch die Lüfte geflogen ist. Mit dem Medley zum Film erinnern die Musikerinnen und Musiker an die Schönheit des Orients, welche von oben betrachtet sehr vielseitig erscheint.

Zum Abschluss des Flugs wird in Oberklassenniveau zum „Tanz der Vampire“ eingeladen – eine sehr bekannte Musicalmelodie, welche seit dem Jahr 1997 von den Bühnen der Welt nicht mehr wegzudenken ist und so auch an diesem Abend im Bürgerhaussaal in Kippenheim erklingen wird.

Im Anschluss an das Konzert laden die Musikerinnen und Musiker alle Besucher in das Bordbistro ein, um den Abend mit dem ein oder anderen Getränk ausklingen zu lassen.

Der Eintritt beträgt neun Euro. Schüler und Studenten zahlen einen ermäßigten Preis von sieben Euro und für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei.