Anzeige: Frühlingsfest mit Verkaufssonntag in Oberndorf

1 Zum Frühlingsfest in Oberndorf wird am 17. und 18. Mai in der Stadt einiges geboten. Am Sonntag, 18. Mai, laden die Einzelhändler ab 13 Uhr auch zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Foto: Wagner Zum Frühlingsfest in Oberndorf gibts am Samstag, 17. Mai, die regionale Grillmeisterschaft. Am Sonntag, 18. Mai, wird geshoppt.







Parallel zur regionalen Grillmeisterschaft Neckartal gibt es am Samstag, 17. Mai, auf dem Schuhmarktplatz in Oberndorf auch die Möglichkeit, sich durch kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt zu probieren. Der Handels- und Gewerbeverein Oberndorf kündigt 15 Hütten mit einem riesigen Speiseangebot an, und dazu auch einen Bierbrunnen, einen Weinstand und einen Cocktailstand. Und wer es am Samstag noch nicht geschafft hat, alles zu kosten, kann am Sonntag, 18. Mai, ab 12 Uhr seinen kulinarischen Ausflug fortsetzen.