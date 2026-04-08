Anzeige: Frühjahrskonzert der Harmonie Dinglingen

Der Musikverein Harmonie Dinglingen lädt am Samstag, 11. April, ab 19 Uhr seinem Frühjahrskonzert ins Parktheater Lahr ein. Die Zuhörer erwartet eine spannende musikalische Reise.

Unter der musikalischen Leitung von Yvonne Heizmann erwartet das Publikum ein facettenreiches Programm, das sich musikalisch mit der Kraft, Schönheit und Unberechenbarkeit der Natur auseinandersetzt. Mit eindrucksvollen Klangbildern und abwechslungsreichen Stilrichtungen nimmt das rund 50 Musiker starke Orchester die Zuhörer mit auf eine spannende Reise.

Der erste Konzertteil steht unter dem Titel „Dramatic Tales“ und beginnt mit der Sage „Die Sage vom toten Moos“ von Markus Götz. Es folgen bekannte Klänge aus der Filmmusik zu „Jurassic Park“ von John Williams, bevor mit „Into the Raging River“ von Steven Reineke die Energie einer wilden Flussfahrt hörbar wird. Auch „Mazama“ von Jay Chattaway sowie „Rose des Sables“ von Hardy Mertens zeichnen eindrucksvolle musikalische Naturbilder.

Nach der Pause erwartet das Publikum mit dem zweiten Teil ein ebenso abwechslungsreicher Programmabschnitt: Mit „Epic“ – Filmmusik von Danny Elfman – sowie „When Nature Strikes Back“ von Otto M. Schwarz wird die Kraft der Natur eindrucksvoll vertont. Der Konzertmarsch „Auf Adlers Schwingen“ von Alexander Pfluger bringt schwungvolle Leichtigkeit ins Programm. Mit dem „Earth, Wind & Fire Medley“ kommen auch Fans moderner Rhythmen auf ihre Kosten, bevor „Lord of the Dance“ einen mitreißenden und tänzerischen Abschluss bildet.

Durch den Abend führen Tanja Kassel und Manuel Erfurt, die mit unterhaltsamen Moderationen interessante Einblicke in die Werke geben.

Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich der Musikverein Harmonie am Ende des Konzerts – genauso natürlich schon im Vorfeld auf zahlreiche Besucher.