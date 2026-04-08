Anzeige: Frühjahrskonzert der Harmonie Dinglingen

Der Musikverein Harmonie Dinglingen lädt am Samstag, 11. April, ab 19 Uhr seinem Frühjahrskonzert ins Parktheater Lahr ein. Die Zuhörer erwartet eine spannende musikalische Reise.
Unter der musikalischen Leitung von Yvonne Heizmann erwartet das Publikum ein facettenreiches Programm, das sich musikalisch mit der Kraft, Schönheit und Unberechenbarkeit der Natur auseinandersetzt. Mit eindrucksvollen Klangbildern und abwechslungsreichen Stilrichtungen nimmt das rund 50 Musiker starke Orchester die Zuhörer mit auf eine spannende Reise.