Anzeige: Frühjahrsfest bei Renz am 29. und 30. März

Der Fachhandel Renz auf dem Wolfsberg steht seit Jahrzehnten für kompetente Beratung und ein breit aufgestelltes Sortiment. Gartengeräte für jeden Anspruch, Fahrräder und eBikes inklusive Zubehör sowie Reinigungsgeräte im kleinen und großen Stil sind in der großen Ausstellung in entsprechend großer Auswahl zu finden. Interessierte können sich davon am Wochenende des 29. und 30. März selbst überzeugen. Das Team bietet an diesem Samstag und Sonntag ein buntes Programm für jedes Alter und die ganze Familie - Spaß und Unterhaltung inklusive.









Samstag, 29. März: Tag der offenen Tür und lange Nacht der Werkstätten

Das Programm am Samstag beginnt um 10 Uhr, wenn das Renz-Team die Türen der Ausstellungsräume auf dem Wolfsberg öffnet. Interessierte können sich in Ruhe umschauen, sich über die Produktpalette beraten lassen und Infos über die zahlreichen Werkstattleistungen aus erster Hand einholen. In diesem Rahmen kann auch gleich die neue Marke im Hause Renz ganz genau unter die Lupe genommen werden: Seit kurzem führt der Fachhandel auch Gartengeräte und Rasenmäher des Herstellers EGO. Das Unternehmen gehört ist einer der weltweit größten Werkzeughersteller und spezialisiert auf Akku-Geräte. EGO wird am 29. März mit einem Truck zu Gast sein und seine Produktpalette von Laubbläser über Sägen bis hin zu Mähern vorstellen.