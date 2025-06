Anzeige: Frühjahrs-Freisprechung der Junghandwerker

In der Reithalle wurden feierlich die Junghandwerker in den Kreis der Gesellen aufgenommen. Von nun an stehen ihnen viele Möglichkeiten offen.

Für jede Auszubildende und jeden Auszubildenden im Handwerk endet die Zeit als Lehrling mit der Freisprechung. Feierlich wurden in Offenburg insgesamt 195 Azubis in den Kreis der Gesellen aufgenommen. Die Azubis der Ortenauer Handwerksbetriebe waren samt Familien in die bis auf den letzten Platz gefüllte Reithalle gekommen, um ihren Ausbildungsabschluss gebührend zu feiern.

Die ganze Vielfalt des Handwerks war an diesem Abend vertreten. Schreiner, Zimmerer, Friseure, Maler und Lackierer, KFZ-Mechatroniker und viele weitere Ausbildungsberufe zeigten, was das deutsche Ausbildungssystem so besonders macht – und dass sich die Talente aus der Ortenau keineswegs verstecken müssen.

Kreishandwerksmeister Bernd Wölfle eröffnete seine Rede und hielt symbolisch einen Schlüssel in der voll besetzten Reithalle in Offenburg hoch. Dieser Schlüssel, so Wölfle öffnet nicht nur Türen, sondern steht für neue Wege, für neue Chancen und für die persönliche und berufliche Zukunft der jungen Absolventen.

„Mit dem Abschluss der Ausbildung, habt ihr gezeigt, dass ihr Verantwortung für eure Arbeit, für euren Beruf und für euren Platz in der Gesellschaft übernehmen könnt“, so Wölfle. „Das Handwerk braucht genau solche Menschen wie Euch. Menschen, die gestalten wollen und bereit sind, jeden Tag etwas zu bewegen.“

Ein riesiges Dankeschön ging an die Eltern, die Ausbildungsmeister der Betriebe, die Lehrer, die Ausbildungsleiter der Überbetrieblichen Ausbildungsstätten, die Prüfungskommission, die Innungen und an die Organisatoren der Kreishandwerkerschaft Ortenau.

Er übermittelte in seiner Rede auch, dass der symbolische Schlüssel auch die Tür zur Weiterbildung öffnet. Man könne die Tür zum Meistertitel, zur Techniker-Weiterbildung, zu einem Studium oder zur Gründung eines eigenen Betriebes einsetzen.

Wichtig bei allem sei es, mit dem Herzen dabei zu sein. „Seid mutig und bleibt neugierig“, so Wölfle, ihr habt das Zeug dazu!“

Im Anschluss erhob der Kreishandwerksmeister die 195 jungen Menschen in den Gesellenstand. Er entband die ehemaligen Auszubildenden von allen im Ausbildungsvertrag eingegangenen Pflichten und wünschte ihnen von Herzen für die Zukunft alles Gute.

Michaela Moser, die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Ortenau, betonte, dass die Handwerkerfamilie einen unschätzbaren Wert habe und die Ausbilder nicht nur das fachliche Wissen, sondern auch die persönlichen Werte in der Ausbildung vermitteln. Ein herzliches Dankeschön von der Kreishandwerkerschaft Ortenau ging auch an die Förderpreisgeber der Junghandwerkerinnen und Junghandwerker.

Die Innungspreisträger aus unserer Region

Gipser- und Stuckateur-Innung Ortenau – Stuckateur: Nico Greminger aus Berghaupten (Bilharz Stukkateur-Fachbetrieb, Inh.: Stefan Bilharz, Haslach)

Metall-Innung Ortenau – Metallbauer*in, Fachrichtung Konstruktion: Silas Schwendemann aus Steinach (Haser GmbH - Haser Metallbau, Haslach), Emelie Gäßler aus Ettenheim (Schaudel Metallbau GmbH, Ettenheim)

Kraftfahrzeug-Innung Ortenau – Kfz-Mechatroniker: Luca Schäfer aus Schwanau (ahg Autohandelsgesellschaft, Lahr), Kevin Fink aus Appenweier (Autohaus Linck GmbH, Offenburg), Patrick Matt aus Fischerbach (ahg Autohandelsgesellschaft, Hausach)

Sanitär- und Heizungstechnik-Innung Achern-Offenburg-Wolfach – Anlagenmechaniker: Andreas Jäger aus Hornberg (Aicher Haustechnik GmbH, Hornberg)

Innung für Elektro- und Informationstechnik Mittelbaden – Elektroniker: Janick Elias Ganter aus Oberwolfach (Elektro Schillinger GmbH, Hausach), Julian Spitzmüller aus Hohberg (Huber Gebäudetechnik GmbH & Co. KG, Hohberg), Jakob Krupa aus Seelbach (Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG, Lahr), Cherif Sanda aus Lahr (Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG, Lahr), Niklas Serr aus Offenburg (Friedrich Streb GmbH, Offenburg)

Zweiradmechaniker-InnungBaden-Württemberg – Zweiradmechatroniker: Benedikt Bauch aus Herbolzheim (Rad Schulz GmbH, Ettenheim), Nils Gutsche aus Kippenheim (Kollmer Bikes, Inh.: Markus Kollmer, Lahr-Mietersheim), Markus Schäck aus Oberharmersbach (LinkRadQuadrat GmbH, Gengenbach), Michael Schnebel aus Neuried-Ichenheim (Motorrad Rubin GmbH & Co. KG, Schwanau-Nonnenweier), Philipp Wöhrle aus Gutach (Fahrrad am Bächle GmbH, Wolfach)