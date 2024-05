1 Kreishandwerksmeister Bernd Wölfle (links) und Friedrich Sacherer, stellvertretender Präsident der Handwerkskammer Freiburg, überreichten Rouven Horn aus Ottenhöfen und Maria Hund aus Oberkirch eine Urkunde für herausragende Leistungen während der Ausbildung. Der Lahrer Giulio Molignini hatte sich zuvor krank abgemeldet. Foto: Kreishandwerkerschaft Ortenau

In der Reithalle wurden feierlich die Ortenauer Junghandwerker in den Kreis der Gesellen aufgenommen. Von nun an stehen ihnen viele Möglichkeiten offen. Die Kreishandwerkerschaft Ortenau ist stolz auf die herausragenden Leistungen.









Für jede Auszubildende und jeden Auszubildenden im Handwerk endet die Zeit als Lehrling mit der Freisprechung. Feierlich wurden in Offenburg insgesamt 193 Azubis in den Kreis der Gesellen aufgenommen. Die Azubis der Ortenauer Handwerksbetriebe waren samt Familien in die bis auf den letzten Platz gefüllte Reithalle gekommen, um ihren Ausbildungsabschluss zu feiern.