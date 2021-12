1 Bereit für Kunden: Friseurin Annica Sackmann macht es sich schon mal in ihrem neuen Salon "Willi" bequem. Foto: Ortmann

Friseurin Annica Sackmann hat verwirklicht, wovon ihr verstorbener Großvater einst träumte. Ihr neuer Herrensalon "Willi" in Freudenstadt trägt nun seinen Namen.















Link kopiert

Freudenstadt - Schon seit ihrer Jugend dreht sich bei Annica Sackmann alles um Frisuren. Ihre Handwerkskunst stellt sie nicht nur regelmäßig auf internationalen Wettkämpfen unter Beweis, sondern auch tagtäglich in ihrem Salon "Herzblut" in Besenfeld. Nun hat sich die Friseurin mit "Willi" einen weiteren Traum erfüllt.

Von Großvater inspiriert

In ihren neuen Salon investiert Sackmann nicht weniger Herzblut. Die Friseurin hat sich ein klares Konzept ausgedacht: "Willi" sollte eine reiner Herrensalon werden. Einer, wie ihn sich ihr Großvater, der selbst Friseur war, immer gewünscht hatte. Doch damals, in der Nachkriegszeit, konnte er seinen Traum nicht verwirklichen. Nun schmücken Porträts von ihm die Wände des Salons, der auch seinen Namen trägt.

Umfangreicher Service

Wohlgemerkt handelt es sich bei "Willi" nicht um einen klassischen Barber-Shop, denn als leidenschaftliche Friseurin legt Sackmann großen Wert auf professionelle Haarschnitte. "Auch Männer ohne Bart sind willkommen", scherzt sie über die Vorurteile vieler. Nicht nur das Angebot an Haarschnitten, Bart- und Gesichtspflege ist vielseitig, auch darüber hinaus wird ein umfangreicher Service geboten.

Bar mitten im Salon

Dank einer Bar im Salon können die Gäste direkt auf dem Friseurstuhl oder bei einem der After-Work-Events, die bald stattfinden sollen, Getränke genießen. "So einen Salon gibt es in der Gegend noch nicht", so Sackmann. Mitten in der Pandemie hat es die Friseurin geschafft, ihr Angebot zu erweitern. "Die Neueröffnung war schwierig", betont sie. Nun aber kann Sackmann mit "Willi" endlich durchstarten.