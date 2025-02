Das Modehaus Bertsch in Schömberg möchte gemeinsam mit den Kunden die frische, bunte Frühlingsluft einatmen – und das auf eine ganz besondere Art und Weise.

Endlich ist es so weit – der Frühling 2025 steht vor der Tür: Nach den grauen, kalten Wintermonaten haben alle genug vom tristen Wetter und freuen sich auf alles, was die neue Saison zu bieten hat.

Der Frühling bringt frischen Wind in die Modewelt! Das Modehaus Bertsch hat die aktuellsten Trends für Damen und Herren. Die Kunden können sich von den neuen Kollektionen verzaubern lassen – von leichten Stoffen bis hin zu kräftigen Farben, von eleganten Schnitten bis zu lässigen Looks, die den persönlichen Stil unterstreichen. Ganz egal, ob die Entscheidung für den klassischen Look oder für etwas Experimentelles fällt, bei Bertsch findet jeder seinen ganz persönlichen Lieblings-Look.

Exklusive Eventeinladung

Am Freitag, 7. März, laden die Schömberger Modeexperten zum entspannten Shopping-Bummel bei Bertsch ein. Von 18 bis 22 Uhr erwartet die Kunden nicht nur eine tolle Auswahl an Frühlingsmode, sondern auch ein exklusives Verwöhnprogramm. Zu Gast bei Bertsch sind Kosmetikerin Manuela Theurer, die ein typgerechtes Make-up zaubert oder eine entspannende Nackenmassage anbietet – ideal, um sich auf die neue Saison einzustimmen. Anastasia Wagner, ebenfalls Kosmetikerin, wird eine professionelle Hautanalyse mit einer hundertfachen Vergrößerungskamera durchführen. So kann jeder seine Haut neu entdecken und sich von der fachmännischen Pflegeberatung inspirieren lassen.

Leckere Crêpes

Nicht nur für Mode- und Schönheitshighlights ist gesorgt – das Modehaus Bertsch verwöhnt an beiden Tagen ab 11 Uhr auch kulinarisch. Danis CUISINE serviert frisch zubereitete Crêpes in verschiedenen Variationen mit landestypischen, biologisch angebauten und regionalen Produkten. Ein wahres Geschmackserlebnis, das perfekt in den Frühling passt.

Für einen Einkauf von 49 Euro oder mehr erhalten Kunden einen Gutschein für einen Crêpe gratis. Dieses Angebot sollte man sich nicht entgehen lassen. Ein Shopping-Bummel in der Glücksgemeinde Schömberg ist immer ein Erlebnis. Der vielfältige und persönlich geführte Einzelhandel lädt zum Stöbern und Entdecken ein – alles bequem im Zentrum und umgeben von zahlreichen kostenlosen Parkplätzen. Zudem lässt sich die herrlich frische Luft im heilklimatischen Kurort, der mit seinen vielen Freizeiteinrichtungen und Spazierwegen zu Entspannung und Erholung einlädt, besonders gut genießen . Unter dem Motto „Schömberg zum Einkaufen schön“ bietet das Modehaus Bertsch nicht nur tolle Mode, sondern auch die perfekte Umgebung, um den Frühling in vollen Zügen zu erleben.

Herzliche Einladung

Das Team von Bertsch freut sich darauf, viele Besucher und Kunden zu begrüßen: „Schauen Sie vorbei und erleben Sie den Frühling hautnah – mit frischen Trends, tollen Angeboten, leckerem Essen und viel Frühjahrslaune. Der Saisonstart könnte nicht schöner sein! Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf einen unvergesslichen Abend und Wochenende voller Mode, Schönheit, Kulinarik und guter Laune“.